EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a tenu à donner sa version des faits sur la situation des gardiens de but. Lucas Chevalier est bien sanctionné sportivement pour son changement de statut au PSG.

Didier Deschamps a immédiatement été interrogé sur la présence de Lucas Chevalier au sein de l’équipe de France pour les deux prochains matchs avec l’équipe de France. Précision importante, le sélectionneur national a fait savoir qu’il avait appelé Lucas Chevalier, et qu’il avait fait savoir au gardien du PSG qu’il n’était plus le numéro 2 des Bleus. Chevalier fait ce rassemblement en tant que gardien numéro 3, et donc avec quasiment aucune chance de jouer l’un des deux matchs face au Brésil et la Colombie.

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Cela peut bien sûr évoluer dans les semaines à venir, en fonction de son utilisation à venir au sein du PSG, mais c’est donc Brice Samba qui est le nouveau numéro 2 de l’équipe de France. « Son dernier match remonte à fin janvier si je ne me trompe pas. Depuis, il est dans une situation plus compliquée où il n'a pas de temps de jeu. Cela m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Je n'oublie pas qu'à l'automne, il devait concurrencer Maignan. Il n'y a que quatre mois depuis. Cette situation n'est pas idéale pour lui, j'ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3. C'est important pour moi humainement, il n'a pas perdu sa valeur en quatre mois. Il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer ? Je lui souhaite, mais je ne mets pas de pression sur le PSG et Luis Enrique. Mais ça me semblait pour lui de le prendre sur ce rassemblement », a livré Didier Deschamps, qui a au moins le mérite d’avoir clarifié la situation au sujet de la hiérarchie des gardiens de but en équipe de France.