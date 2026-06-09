EdF : Deschamps va faire machine arrière, l'annonce forte

Didier Deschamps souhaite donner un visage offensif à son équipe de France à la Coupe du monde avec quatre attaquants. Mais le sélectionneur des Bleus pourrait être tenté de faire machine arrière.

Depuis plusieurs mois, Didier Deschamps a pris un parti clair, celui de jouer avec quatre joueurs offensifs. Lundi soir contre l’Irlande du Nord, les Bleus ont joué avec Kylian Mbappé entouré d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Difficile de savoir si cette organisation peut cartonner à la Coupe du monde, notamment lorsque les gros matchs arriveront face à des sélections telles que l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, l’Argentine ou le Brésil. Eric Di Meco ne serait pas du tout étonné de voir le sélectionneur de la France faire machine arrière.

Sur les ondes de RMC, l’ancien latéral gauche de l’OM et des Bleus a estimé qu’il y avait fort à parier que Didier Deschamps revienne à un moment avec trois milieux de terrains. Un scénario d’autant plus probable que des joueurs de qualité sont actuellement sur le banc à l’instar de Ngolo Kanté, Warren Zaïre-Emery ou encore Manu Koné, qui offrent de belles solutions au patron des Bleus pour renforcer son milieu de terrain si besoin.

« On sait très bien que la vérité des matchs amicaux est rarement la vérité de la compétition, notamment quand les matchs deviennent de plus en plus compliqués. Je ne suis pas certain que Didier Deschamps aille au bout de la Coupe du monde avec ce style à quatre attaquants. Il l’a déjà fait, de changer en cours de compétition comme en 2018 quand il replace Blaise Matuidi dans le couloir gauche, en rajoutant un milieu de terrain » a d'abord lancé le chroniqueur du Moscato Show avant de poursuivre.

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« Ce n’était pas la compo du premier match. On a des matchs intéressants dès la phase de poules. Si la France piétine dans ce dispositif-là, il sera toujours tenté quand vont arriver les grosses équipes de rééquilibrer son équipe en fortifiant son milieu de terrain. Il n’ira peut-être pas au bout de la réflexion mais il va y penser, c’est dans son ADN » a analysé Eric Di Meco, qui ne serait pas du tout étonné de voir la France s’organiser différemment à partir des huitièmes ou des quarts de finale de la Coupe du monde. Il faudrait alors sacrifier un joueur offensif, sans doute Désiré Doué, pour voir une telle formule tactique.