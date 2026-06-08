Olise donne un boost de confiance à la France

Match de préparation au Mondial 2026

France-Irlande du Nord : 3-1

Buts : Olise (43e, 49e et 75e) pour la France ; Kelly (64e) pour l’Irlande du Nord

D'abord fermé, le match entre la France et l'Irlande du Nord a été débloqué par un Michael Olise des grands soirs, auteur d'un triplé (3-1). Place maintenant à la Coupe du monde.

Après un grand turn-over face à la Côte d’Ivoire, et dix changements en cours de match, Didier Deschamps avait décidé de prendre ce match amical face à l’Irlande du Nord comme un véritable test avant la Coupe du monde. Les Parisiens Doué et Dembélé démarraient en attaque pour épauler Olise et Mbappé. Un quatuor qui peinait à trouver ses premiers automatismes malgré des occasions franches de Mbappé (9e, 15e) puis un but logiquement refusé au Madrilène pour un hors-jeu (21e).

C’est finalement juste avant la pause que le verrou nord-irlandais sautait grâce à Olise qui reprenait le ballon de près pour ouvrir le score (43e). L’attaquant du Bayern Munich était lancé et il ne lui fallait pas longtemps en seconde période pour confirmer qu’il était l’homme en forme de cette équipe de France sur le plan offensif. Dès la 49e minute, il envoyait une superbe frappe en force dans le but nord-irlandais pour accentuer l’avance des Bleus. Pour sa troisième sélection, Lacroix passait tout proche de son premier but avec la France (63e).

La classe d'Olise soulage les Bleus

Une occasion manquée que la France allait regretter une minute plus tard lorsque Kelly trompait Maignan de près, relançant le match. Sereine et parfois un peu ennuyante, la France gérait son avance sur la dernière demi-heure et Olise -encore lui- venait éclabousser le stade Pierre-Mauroy de son talent en inscrivant le troisième but français d’une frappe enveloppée magique dans la lucarne (75e).

Battue par la Côte d’Ivoire il y a quatre jours, l’équipe de France conclut sa préparation pour la Coupe du monde avec un résultat plus rassurant. Place maintenant au voyage aux Etats-Unis et à France-Sénégal le 16 juin prochain lors de la 1ère journée du Mondial.