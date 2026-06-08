ICONSPORT_367893_0173

Olise donne un boost de confiance à la France

Equipe de France08 juin , 23:03
parCorentin Facy
29
Match de préparation au Mondial 2026
France-Irlande du Nord : 3-1
Buts : Olise (43e, 49e et 75e) pour la France ; Kelly (64e) pour l’Irlande du Nord
D'abord fermé, le match entre la France et l'Irlande du Nord a été débloqué par un Michael Olise des grands soirs, auteur d'un triplé (3-1). Place maintenant à la Coupe du monde.
Après un grand turn-over face à la Côte d’Ivoire, et dix changements en cours de match, Didier Deschamps avait décidé de prendre ce match amical face à l’Irlande du Nord comme un véritable test avant la Coupe du monde. Les Parisiens Doué et Dembélé démarraient en attaque pour épauler Olise et Mbappé. Un quatuor qui peinait à trouver ses premiers automatismes malgré des occasions franches de Mbappé (9e, 15e) puis un but logiquement refusé au Madrilène pour un hors-jeu (21e).
C’est finalement juste avant la pause que le verrou nord-irlandais sautait grâce à Olise qui reprenait le ballon de près pour ouvrir le score (43e). L’attaquant du Bayern Munich était lancé et il ne lui fallait pas longtemps en seconde période pour confirmer qu’il était l’homme en forme de cette équipe de France sur le plan offensif. Dès la 49e minute, il envoyait une superbe frappe en force dans le but nord-irlandais pour accentuer l’avance des Bleus. Pour sa troisième sélection, Lacroix passait tout proche de son premier but avec la France (63e).

La classe d'Olise soulage les Bleus

Une occasion manquée que la France allait regretter une minute plus tard lorsque Kelly trompait Maignan de près, relançant le match. Sereine et parfois un peu ennuyante, la France gérait son avance sur la dernière demi-heure et Olise -encore lui- venait éclabousser le stade Pierre-Mauroy de son talent en inscrivant le troisième but français d’une frappe enveloppée magique dans la lucarne (75e).
Battue par la Côte d’Ivoire il y a quatre jours, l’équipe de France conclut sa préparation pour la Coupe du monde avec un résultat plus rassurant. Place maintenant au voyage aux Etats-Unis et à France-Sénégal le 16 juin prochain lors de la 1ère journée du Mondial.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367846_0063
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés

Kylian Mbappé ICONSPORT_367893_0141
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

ICONSPORT_269653_0007
Foot Mondial

Programme TV des matchs amicaux de lundi

l arabie saoudite prepare l offre du siecle pour s offrir lionel messi iconsport 263312 0185 395345
Mondial 2026

« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète

Fil Info

08 juin , 23:54
Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés
08 juin , 23:19
EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit
08 juin , 23:06
Programme TV des matchs amicaux de lundi
08 juin , 23:00
« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète
08 juin , 22:30
Ian Cathro arrive, l’ASSE sort déjà le chéquier
08 juin , 22:00
Madrid va mettre 150ME pour Julian Alvarez, la folle annonce
08 juin , 21:30
Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception
08 juin , 21:00
EdF : Luis Enrique va sauver la France
08 juin , 20:40
Mondial 2026 : L’Espagne optimiste pour Yamal et Williams

Derniers commentaires

EdF : Luis Enrique va sauver la France

Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager, au lieu de libérer les espaces justement. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading