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EdF : Deschamps pleure la grave blessure d'Ekitike

Equipe de France15 avr. , 20:30
parCorentin Facy
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Brillant lors de ses dernières apparitions avec l’équipe de France, Hugo Ekitike s’imposait comme un titulaire en puissance avec les Bleus à la Coupe du monde, qu’il ne disputera finalement pas en raison d’une grave blessure.
En pleine bourre depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a brillé, que ce soit avec Liverpool ou l’équipe de France. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque française contre le Brésil en mars dernier, l’attaquant des Reds commençait à développer une belle complicité avec Kylian Mbappé ou encore Michael Olise. Aux yeux de Didier Deschamps, l’ancien Parisien allait certainement démarrer la compétition dans la peau d’un titulaire. Sa rupture au tendon d’Achille, mardi soir à Anfield lors du match Liverpool-PSG, va malheureusement le priver du Mondial aux Etat-Unis. Un énorme coup dur pour l’ancien joueur du Stade de Reims mais aussi pour l’équipe de France.
Chose assez rare, Didier Deschamps a pris le temps de publier un message public à l’égard de son joueur sur le compte X officiel de l’équipe de France. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois » a d’abord fait savoir Didier Deschamps avant de développer.
Cette blessure est un immense coup dur
- Didier Deschamps
« Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui » a témoigné le sélectionneur des Bleus, qui n’aura donc plus la chance de diriger Hugo Ekitike puisque lorsque le buteur de 23 ans de retour de blessure, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France. Une triste fin alors que DD comptait énormément sur Hugo Ekitike pour le Mondial à venir.

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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camps. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable!

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
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332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
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18
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