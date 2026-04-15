EdF : Deschamps pleure la grave blessure d'Ekitike

Brillant lors de ses dernières apparitions avec l’équipe de France, Hugo Ekitike s’imposait comme un titulaire en puissance avec les Bleus à la Coupe du monde, qu’il ne disputera finalement pas en raison d’une grave blessure.

En pleine bourre depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a brillé, que ce soit avec Liverpool ou l’équipe de France. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque française contre le Brésil en mars dernier, l’attaquant des Reds commençait à développer une belle complicité avec Kylian Mbappé ou encore Michael Olise. Aux yeux de Didier Deschamps, l’ancien Parisien allait certainement démarrer la compétition dans la peau d’un titulaire. Sa rupture au tendon d’Achille , mardi soir à Anfield lors du match Liverpool-PSG, va malheureusement le priver du Mondial aux Etat-Unis. Un énorme coup dur pour l’ancien joueur du Stade de Reims mais aussi pour l’équipe de France.

Chose assez rare, Didier Deschamps a pris le temps de publier un message public à l’égard de son joueur sur le compte X officiel de l’équipe de France. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois » a d’abord fait savoir Didier Deschamps avant de développer.

Cette blessure est un immense coup dur - Didier Deschamps

« Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui » a témoigné le sélectionneur des Bleus, qui n’aura donc plus la chance de diriger Hugo Ekitike puisque lorsque le buteur de 23 ans de retour de blessure, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France. Une triste fin alors que DD comptait énormément sur Hugo Ekitike pour le Mondial à venir.