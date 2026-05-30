Ousmane Dembélé rassure l'équipe de France

Sorti à la fin du temps réglementaire, en semblant souffrir au mollet gauche, Ousmane Dembélé a vite tenu à rassurer les supporters du PSG et de l'équipe de France. Il n'est pas blessé, il s'agit juste de crampes.

Lorsqu'Ousmane Dembélé s'est tourné vers Luis Enrique et le banc parisien en montrant qu'il devait céder sa place, un petit frisson a probablement parcouru le dos de Didier Deschamps. Contraint de céder sa place à Gonçalo Ramos, le Ballon d'Or s'est assis sur le banc, mais n'a pas abandonné ses coéquipiers. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a tenu à rassurer tout le monde sur sa forme, il sera bien présent à Clairefontaine où les Bleus se sont regroupés avant de partir aux Etats-Unis pour le Mondial.

« C'étaient des crampes ! À la 80e minute, c'était chaud. À la fin, tout le monde en a eu, je pense, a confié, sur Canal+, le Ballon d’Or 2025, qui était évidemment heureux de cette victoire arrachée face à Arsenal. C'est exceptionnel, une grande soirée. On a travaillé dur cette saison pour pouvoir réaliser le back to back. C'est magnifique, on est très heureux ce (samedi) soir et on va savourer. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses. Mais finalement, on est encore vainqueurs de cette Ligue des champions et on est tous heureux. » Ousmane Dembélé le sait, il est désormais plus favori que jamais pour garder le Ballon d'Or.