Le verdict tombe, 9 mois d'absence pour Hugo Ekitike

La mauvaise nouvelle s’est confirmée ce mercredi matin pour Hugo Ekitike. Sorti sur blessure contre le PSG, l’attaquant de Liverpool et de l’équipe de France souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Il sera out 9 mois.

Les images d’Hugo Ekitike, mardi soir à Anfield face au Paris Saint-Germain, laissaient penser au pire. Le scénario catastrophe s’est malheureusement confirmé ce mercredi pour l’attaquant de l’équipe de France, passé par Reims, le PSG et Francfort. Le Parisien nous apprend que Hugo Ekitike souffre, comme redouté, d’une rupture du tendon d’Achille. Une blessure très lourde qui va éloigner l’attaquant de 23 ans des terrains pendant au moins neuf mois.

Un coup dur pour Liverpool, pour le joueur mais aussi pour l’équipe de France de Didier Deschamps, qui va devoir se passer d’un joueur en pleine confiance et auteur d’une très grande saison pour la Coupe du monde. Les examens qui seront pratiqués ce mercredi sur Hugo Ekitike permettront de déterminer s’il s’agit d’une rupture partielle ou totale, rapporte le quotidien francilien. Mais quoi qu’il en soit, une opération sera à venir pour l’attaquant des Reds et son absence sera longue, avec beaucoup de rééducation.

Le rêve de Coupe du monde s'envole

Le Parisien ajoute que pour remplacer Hugo Ekitike dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, un joueur tient la corde : Randal Kolo Muani. Appelé en mars pour compenser l’absence de Bradley Barcola, le buteur de Tottenham pourrait être le grand gagnant de l’histoire. Deux autres joueurs peuvent espérer une bonne surprise, en fonction de leur fin de saison : Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta. L’absence d’Hugo Ekitike, qui était un partant à coup sûr pour les USA et peut-être même en tant que titulaire, redistribue totalement les cartes à un mois de l’annonce de la liste par Didier Deschamps sur TF1.