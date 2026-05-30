Mission réussie pour le PSG, Marquinhos demande une faveur

Le Paris Saint-Germain a décroché sa deuxième Ligue des champions consécutive contre Arsenal. Un exploit énorme qui rend fier le capitaine Marquinhos. Le défenseur brésilien a exprimé sa joie au micro de Canal+ après le match. Fier de l'exploit du PSG, il espère désormais un deuxième miracle : une soirée sans débordement dans la capitale.

« Passer de 0 à 2 (Ligue des champions) c’est incroyable ! Le back-to-back ! On a montré qu’on voulait vraiment depuis le premier jour de la saison...Le coach il a dit « C’est dur de gagner mais gagner deux fois c’est encore plus difficile. Alors il faut qu’on s’y remette tous ». C’était ça l’objectif, c’était ça le mental qu’on a montré aujourd’hui. Aujourd’hui, on avait l’équipe complète. Les gens qui sont entrés ils ont montré l’état d’esprit de l’équipe. Gonçalo, Beraldo qui ont tiré le penalty. Merci le Parc, merci tout le monde qui est à Paris. Profitez bien avec modération, faites pas le bordel ! », a t-il lâché au micro de Dominique Armand.