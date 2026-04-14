Ekitike forfait pour le Mondial 2026

Sorti sur une civière après 28 minutes de jeu, Hugo Ekitike ne souffrirait pas d'une rupture du tendon d'Achille comme cela avait été indiqué. L'attaquant de Liverpool et de l'équipe de France ne sera toutefois pas là pour le Mondial 2026 selon Canal+.

C'est une scène qui, sur le coup, a laissé assez incrédule. Tout seul, au milieu du terrain, Hugo Ekitike, sur un appui, s'est écroulé au sol, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que le joueur français de Liverpool était gravement touché. Sorti sur civière, et réconforté par plusieurs joueurs, y compris du PSG, Hugo Ekitike a probablement compris que cette fois c'était grave et que non seulement il ne finira pas la saison avec les Reds, mais en plus il ne sera pas non plus du déplacement au Mondial 2026 avec l'équipe de France.

D'après les premières informations en provenance de Liverpool, l'attaquant de 23 ans semblait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille. Mais, selon Canal+, la famille d'Hugo Ekitike a précisé que cela n'était pas le cas, mais elle a également indiqué que l'attaquant français était tout de même déjà forfait pour la fin de saison avec les Reds, mais également avec l'équipe de France pour le Mondial 2026. Un coup terrible pour Ekitike et pour les Bleus.