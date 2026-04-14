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Ekitike forfait pour le Mondial 2026

Equipe de France14 avr. , 23:40
parClaude Dautel
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Sorti sur une civière après 28 minutes de jeu, Hugo Ekitike ne souffrirait pas d'une rupture du tendon d'Achille comme cela avait été indiqué. L'attaquant de Liverpool et de l'équipe de France ne sera toutefois pas là pour le Mondial 2026 selon Canal+.
C'est une scène qui, sur le coup, a laissé assez incrédule. Tout seul, au milieu du terrain, Hugo Ekitike, sur un appui, s'est écroulé au sol, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que le joueur français de Liverpool était gravement touché. Sorti sur civière, et réconforté par plusieurs joueurs, y compris du PSG, Hugo Ekitike a probablement compris que cette fois c'était grave et que non seulement il ne finira pas la saison avec les Reds, mais en plus il ne sera pas non plus du déplacement au Mondial 2026 avec l'équipe de France.
D'après les premières informations en provenance de Liverpool, l'attaquant de 23 ans semblait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille. Mais, selon Canal+, la famille d'Hugo Ekitike a précisé que cela n'était pas le cas, mais elle a également indiqué que l'attaquant français était tout de même déjà forfait pour la fin de saison avec les Reds, mais également avec l'équipe de France pour le Mondial 2026. Un coup terrible pour Ekitike et pour les Bleus.
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Pacho percute Mac Allister, le PSG évite le penalty

Ah ça rage sec 🤣😂🤣 tant mieux c'est toujours agréable

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Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Penalty non sifflé ? Mais il n y avait pas penalty. Et quand on sait que la poussade de konate au match aller n a pas eu de penalty celui la aurait été vraiment dégueulasse si il avait été donné

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

Roh tu as encore passée une mauvaise soirée toi 😂🤣😂

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

leur football est pas degueulasse à ces enc... 😏

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