EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES
MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...
Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.
Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.
Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
⚡️ @walidacherchour réagit à la probable titularisation d'Akliouche face à l'Islande. "Ce qui me dérange chez Deschamps c'est qu'il va le mettre sur le match bourbier, sans Mbappé, alors qu'il avait la possibilité, face à l'Azerbaïdjan, de l'aligner avec Mbappé, Olise, Ekitike"