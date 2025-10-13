ICONSPORT_273378_0833
Maghnes Akliouche

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

Equipe de France13 oct. , 11:30
parCorentin Facy
0
Très peu utilisé par Didier Deschamps lors de ses trois premières sélections, Maghnes Akliouche pourrait avoir un temps de jeu plus conséquent en Islande ce lundi. 
Convoqué pour la première fois en équipe de France lors du rassemblement de septembre, Maghnes Akliouche est de nouveau présent avec les Bleus en octobre. Pour l’heure, difficile toutefois de se faire un avis sur les premières apparitions du milieu offensif de l’AS Monaco tant son temps de jeu est famélique. Ce lundi en Islande, le gaucher de 23 ans pourrait être titulaire pour la première fois en équipe de France. Une belle occasion pour lui de se montrer même si le déplacement en Islande n’est pas un cadeau de la part de Didier Deschamps. C’est en tout cas l’avis exprimé sur RMC par Walid Acherchour.
Pour le chroniqueur de l’After Foot, la gestion du sélectionneur national avec Maghnes Akliouche est très étonnante et n’est pas sans lui rappeler celle d’un certain Alexandre Lacazette par le passé. « Ce qui me dérange dans le discours de Deschamps et dans ses actes, c’est qu’il va mettre Akliouche dans le match bourbier en Islande sans Mbappé alors qu’il y avait la possibilité de le mettre contre l’Azerbaïdjan avec Olise, Mbappé et Ekitike au Parc des Princes. Il y avait besoin de cette créativité face à un bloc bas. Là, tu vas le mettre en Islande… » s'interroge le chroniqueur avant de poursuivre. 

Deschamps ne fait aucun cadeau à Akliouche

« Ca me fait penser à quand il prenait Lacazette et qu’il le faisait jouer en Bulgarie plutôt que de le faire jouer au Stade de France. Quand il y avait un match bourbier et un match plus agréable à jouer, il jouait tout le temps le match bourbier. Le message envoyé par Deschamps, c’est ‘ne te loupe pas car les blessés vont revenir’. A lui de jouer… » a lancé Walid Acherchour, qui aurait préféré voir Maghnes Akliouche dans un contexte plus favorable aux côtés de joueurs tels que Kylian Mbappé et Michael Olise lors du premier match à domicile contre l’Azerbaïdjan. A priori, c’est donc ce lundi que Maghnes Akliouche va fêter sa première titularisation en Bleus, même si un doute persiste selon L’Equipe, qui envisage de son côté un quatuor composé de Mateta, Olise, Nkunku et Thauvin pour le match en Islande.
0
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

