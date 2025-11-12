EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue

Didier Deschamps vit ses derniers mois sur le banc de l'Equipe de France. Mais qu'en sera t-il de son avenir après les Bleus ? La retraite ou une nouvelle aventure ? Jérôme Rothen souhaite le voir dans un nouveau projet pour continuer d'écrire sa légende.

C'est une page immense du football français qui va bientôt se refermer. Sélectionneur de l' Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va quitter son poste l'été prochain avec une voire deux Coupe du monde dans la besace. Décrié parfois pour la qualité de son jeu, Deschamps est inattaquable sur sa capacité à bâtir de bonnes équipes. Il a transformé une Equipe de France moribonde après Knysna en une machine à gagner. Un aspect qui séduit bien au-delà des frontières françaises.

Rothen réclame un club pour Deschamps

Le sélectionneur français est déjà ciblé pour le mercato de 2026. Le club saoudien d'Al-Ittihad où évolue notamment Karim Benzema et N'Golo Kanté veut l'amener sur son banc. Reste à voir si Deschamps acceptera ce challenge ou un autre ailleurs dans le monde. Le natif de Bayonne frôlera les 58 ans en 2026 dont 25 années à entraîner un club ou une sélection. Doit-il tenter tout de suite une nouvelle aventure ? Jérôme Rothen l'espère grandement. Critique virulent de son ancien entraîneur à Monaco, le consultant de RMC pense que Deschamps peut encore réaliser de grandes prouesses à l'avenir.

« Il mérite bien sûr. Il s’est donné l’opportunité que plein de portes s’ouvrent. C’est normal. A chaque fois qu’il est passé quelque part, en club comme en sélection, il a fait progresser l’équipe et elle a gagné. C’est la force des grands. Je peux être critique sur Didier peut-être parce que j’en ai marre de voir sa tête en Équipe de France, mais j’ai tellement de respect pour le technicien. C’est un génie. S’il est sur le marché et qu’il a envie d’entraîner, il y a plein de portes qui vont s’ouvrir. Moi, j’espère qu’il va continuer d’entraîner. Des gens comme ça passionnés, j’ai envie qu’ils restent dans le foot. En plus, on a la chance qu’il soit Français. Il va faire rayonner la France ! », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme.

De beaux défis peuvent attendre Didier Deschamps comme par exemple la Juventus, en crise depuis plusieurs années. Ancien joueur du club turinois, il pourrait finir ce qu'il avait commencé comme coach des Bianconeri pendant une saison (2006-2007) avant un départ surprise et incompris l'été suivant.