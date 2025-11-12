ICONSPORT_276316_0011

EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue

Equipe de France12 nov. , 11:30
parMehdi Lunay
0
Didier Deschamps vit ses derniers mois sur le banc de l'Equipe de France. Mais qu'en sera t-il de son avenir après les Bleus ? La retraite ou une nouvelle aventure ? Jérôme Rothen souhaite le voir dans un nouveau projet pour continuer d'écrire sa légende.
C'est une page immense du football français qui va bientôt se refermer. Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va quitter son poste l'été prochain avec une voire deux Coupe du monde dans la besace. Décrié parfois pour la qualité de son jeu, Deschamps est inattaquable sur sa capacité à bâtir de bonnes équipes. Il a transformé une Equipe de France moribonde après Knysna en une machine à gagner. Un aspect qui séduit bien au-delà des frontières françaises.

Rothen réclame un club pour Deschamps

Le sélectionneur français est déjà ciblé pour le mercato de 2026. Le club saoudien d'Al-Ittihad où évolue notamment Karim Benzema et N'Golo Kanté veut l'amener sur son banc. Reste à voir si Deschamps acceptera ce challenge ou un autre ailleurs dans le monde. Le natif de Bayonne frôlera les 58 ans en 2026 dont 25 années à entraîner un club ou une sélection. Doit-il tenter tout de suite une nouvelle aventure ? Jérôme Rothen l'espère grandement. Critique virulent de son ancien entraîneur à Monaco, le consultant de RMC pense que Deschamps peut encore réaliser de grandes prouesses à l'avenir.
« Il mérite bien sûr. Il s’est donné l’opportunité que plein de portes s’ouvrent. C’est normal. A chaque fois qu’il est passé quelque part, en club comme en sélection, il a fait progresser l’équipe et elle a gagné. C’est la force des grands. Je peux être critique sur Didier peut-être parce que j’en ai marre de voir sa tête en Équipe de France, mais j’ai tellement de respect pour le technicien. C’est un génie. S’il est sur le marché et qu’il a envie d’entraîner, il y a plein de portes qui vont s’ouvrir. Moi, j’espère qu’il va continuer d’entraîner. Des gens comme ça passionnés, j’ai envie qu’ils restent dans le foot. En plus, on a la chance qu’il soit Français. Il va faire rayonner la France ! », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme.

Lire aussi

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
De beaux défis peuvent attendre Didier Deschamps comme par exemple la Juventus, en crise depuis plusieurs années. Ancien joueur du club turinois, il pourrait finir ce qu'il avait commencé comme coach des Bianconeri pendant une saison (2006-2007) avant un départ surprise et incompris l'été suivant.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0170
OM

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG

Fil Info

11:00
L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME
10:30
Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent
10:00
« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG
9:30
L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà
9:00
Endrick à Lyon, l'OL lui cherche déjà un logement
8:40
PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup génial
8:20
OM : Guardiola veut De Zerbi à Manchester City
8:00
L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

le rapport avec la possession ? aucun comment se cacher derriere une chose qui n'a rien a voir

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

Mais même ca ca suffit pas. Qu'on arrête de sortir des noms c'est tout.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Le ballon est même légèrement dévié !

La Juve propose un échange insolite à l'OM

Ca serait une énorme connerie.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sur mayulu ? mdr il n'y a jamais faute et si faute il y a elle est pour lyon arreter d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading