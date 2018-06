EdF : Deschamps est clair, Griezmann sera titulaire contre le Pérou !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Invité dimanche de Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur sa décision de remplacer Antoine Griezmann par Olivier Giroud à la 70e minute du match France-Australie. Pour le sélectionneur national, ce choix était uniquement tactique, mais il n'empêchera pas l'attaquant tricolore de l'Atlético Madrid de retrouver son poste de titulaire jeudi prochain contre le Pérou.

« Le remplacer était une décision ponctuelle. Antoine est notre leader d'attaque et il le restera. Il était peut-être un peu moins bien. Il doit faire plus, il en a conscience. Cela ne remet pas en cause sa place de titulaire pour jeudi prochain face au Pérou », a fait savoir Didier Deschamps, qui ne laisse donc pas le doute s'installer, ce qui est forcément une bonne chose pour Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus, buteur quand même contre l'Australie, n'a pas de doutes à avoir, le sélectionneur national lui maintient sa confiance.