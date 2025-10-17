Olise Deschamps

EdF : Deschamps a un chouchou, ça énerve Rothen

Selon Jérôme Rothen, Michael Olise ne mérite pas encore d’être considéré comme un titulaire indiscutable par Didier Deschamps en équipe de France.
Transféré au Bayern Munich pour plus de 50 millions d’euros durant l’été 2024, Michael Olise s’est très vite imposé en équipe de France depuis. Brillant aux JO de Paris, l’ancien joueur de Crystal Palace a rapidement su faire sa place dans l’effectif de Didier Deschamps. Décisif en Ligue des Nations début 2025, avec notamment un gros match face à la Croatie avec un but et une passe décisive, le joueur de 23 ans éprouve plus de difficultés cette saison.
Buteur pour la rentrée des Bleus face à l’Ukraine en septembre dernier, l’attaquant du Bayern n’a pas montré grand-chose lors du dernier rassemblement d’octobre. Malgré une faible influence sur le jeu, Olise a quand même joué 70 et 90 minutes en étant à chaque fois aligné dans le onze de départ de Deschamps. Un statut d’indéboulonnable qui ne plaît pas à Jérôme Rothen.
« Deschamps doit plus mettre Olise en concurrence » 
- Jérôme Rothen

« Olise est un bon joueur, il le montre avec le Bayern depuis quelques temps. Il a fait oublier Coman, Gnabry ou Sané. Il a des stats hallucinantes. Pas de souci au niveau du club. Mais en sélection, c’est une autre pression. Surtout qu’il découvre la sélection française, sachant qu’il a plusieurs nationalités. Très vite, Deschamps en a fait son maillon fort. Même quand tout le monde est là, Olise est comme Mbappé, il est mis systématiquement sur le terrain. Moi, ça m’interpelle. Il y a très peu de joueurs qui ont des passe-droit comme ça, ou un traitement de faveur. Les Mbappé, Griezmann et compagnie, ils sont allés chercher leur statut de titulaire chez les Bleus ! Lui donner les clés du camion, je trouve ça prématuré. Il n’a pas le même talent que Griezmann en sélection pour l’instant. Donc il faut mettre un pied sur le frein à propos des éloges sur Olise. C’est un super joueur, mais il ne doit pas avoir les clés du camion comme lors des deux derniers matchs… Deschamps doit plus mettre Olise en concurrence », a balancé le consultant de RMC, qui sait pourtant que Deschamps n’avait pas trop d’autres solutions qu’Olise pour jouer en 10 en l'absence de Rayan Cherki.

