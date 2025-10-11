ICONSPORT_273378_0350

Equipe de France : Michael Olise se fait incendier

Equipe de France11 oct. , 11:00
parNathan Hanini
L’équipe de France a fait le travail ce vendredi soir face à l’Azerbaïdjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde (3-0). Mais le contenu des hommes de Didier Deschamps peine à convaincre. Certains joueurs n’ont pas marqué de point, à l’image de Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich est fustigé par la presse ce samedi matin.
Les Bleus ont assuré le plus important ce vendredi soir, une victoire. Les hommes de Didier Deschamps ont disposé de l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (3-0). Un succès qui valide la première place du groupe de qualification pour la prochaine Coupe du monde cet été. Mais dans le contenu, les tricolores peinent à s’attirer la sympathie des observateurs. La première mi-temps en a légèrement irrité certains. Et ce samedi dans la presse certains éléments offensifs n’ont pas reçu les louanges d’un beau et franc succès.

Olise, la presse n’a pas aimé

Michael Olise fait partie des cibles. Le joueur du Bayern Munich n’a pas eu le même jus qu’en Bavière lors de la rencontre de ce vendredi soir. Placé sur le côté droit, le joueur de 23 ans a surpris par son manque de justesse technique dans certaines situations. Ce samedi, les notes de la presse sont sans équivoque, pointant aussi son comportement trop dilettante. Le Parisien lui a donné la note de 4 sur 10. Le quotidien d’Île-de-France n’a pas apprécié la performance : « C’était à lui d’imposer le tempo entre la droite et l’axe du terrain, il ne la fait que par intermittence. Parfois nonchalant, à l’image de sa perte de balle à la 40e, l’artiste bavarois a laissé un goût amer malgré quelques bonnes séquences, » écrit le Parisien.
Remplacé par Akliouche aux alentours de la 70e minute, le joueur du Bayern Munich a récolté la note de 3 sur 10 dans l’Equipe. Là aussi, le quotidien sportif est clair : « Il n'avait pas le jus habituel. Lui aussi a eu pas mal de déchet et parfois fait preuve de suffisance, » écrit l’Equipe. Michael Olise devra donc montrer un autre visage pour le prochain rendez-vous avec l’équipe de France. Lui, qui retrouvera le Parc des Princes le 4 novembre prochain à l’occasion de la Ligue des champions. 
M. Olise

M. Olise

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs6
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
