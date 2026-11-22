Un fait arbitral a fait débat lors du match entre Lille et l’OL samedi soir : le but refusé par François Letexier à Ernest Nuamah pour une faute de Mads Bidstrup sur Berke Özer.

Auteur d’une très bonne première mi-temps durant laquelle Mads Bidstrup a ouvert le score, l’Olympique Lyonnais pensait rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts. Peu avant la 45e minute de jeu, Ernest Nuamah a trompé Berke Özer mais le but a finalement été refusé par François Letexier . L’arbitre français a été appelé par la VAR pour revisionner l’action. Une faute de Mads Bidstrup sur Berke Özer a été signalé, et le but a par conséquent été refusé. L’entraîneur lyonnais Carlos Vicens est revenu sur ce fait arbitral après la victoire de son équipe dans le Nord.

Le but refusé à Nuamah fait polémique

« Honnêtement, je n’ai pas revu les images, mais on m’a parlé d’un contact entre Mads et le gardien. C’est le genre de situation parfois difficile à trancher nettement pour l’arbitre » a simplement évoqué l’entraîneur espagnol, refusant de polémiquer davantage après un match remporté par l’OL. Sur les réseaux sociaux en revanche, les critiques ont été plus nombreuses à l’encontre de François Letexier.