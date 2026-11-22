Didier Digard a disputé samedi à Bollaert contre Toulouse son premier match sur le banc du RC Lens. Malgré la déception du match nul, des premiers enseignements sont à tirer, notamment dans l’optique du prochain mercato.

Malgré le changement d’entraîneur durant la trêve, le RC Lens n’a pas retrouvé le goût de la victoire ce samedi face à Toulouse (1-1). L’équipe de Didier Digard, menée au score avant la pause, a réalisé une belle seconde période et a réussi à égaliser par Cuisance. Mais les efforts des Lensois n’ont pas été suffisants pour arracher la victoire, la faute à un Guillaume Restes des grands soirs dans les buts du TFC.

Au-delà du score, plusieurs enseignements sont à noter de cette première de Didier Digard, comme le choix d’aligner Sotoca et Mesloub en soutien de Thauvin en attaque. Défensivement aussi, certaines décisions ont surpris, comme la titularisation de Chavez au poste d’axial gauche. Présent en conférence de presse après le match nul de son équipe, Didier Digard a fait savoir qu’il voulait impérativement avoir un joueur gaucher pour animer ce rôle d’axial gauche. On peut donc imaginer que Ganiou, Gradit ou Todibo ne joueront pas à ce poste sous Didier Digard, pas plus que Baidoo, utilisé au centre de la défense à trois contre Toulouse.

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« Digard semble exiger que l'axial gauche soit gaucher. On connaît la première priorité du prochain mercato » souligne ainsi Bouabid Bedaine, suiveur assidu du Racing, sur son compte X. Une première priorité donc pour le RC Lens au mercato hivernal exigée par Didier Digard. Reste maintenant à voir si les Sang et Or trouveront de quoi faire le bonheur de l’ancien coach du Havre au mois de janvier pour un prix abordable.