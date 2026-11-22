Ligue1+ a proposé une petite nouveauté à ses abonnés samedi lors du match entre Nice et le PSG. Mais les téléspectateurs n’ont pas vraiment été convaincus.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-3 sur la pelouse de l’OGC Nice. Un match principalement marqué par la grave blessure de Désiré Doué, touché au ligament et qui va manquer plusieurs mois de compétition. La blessure de l’international français n’était pas la seule chose marquante de ce Nice-PSG. En effet, le diffuseur Ligue1+ a proposé une petite nouveauté aux téléspectateurs avec une caméra en direct et en immersion dans le vestiaire de l’OGC Nice à la mi-temps. La séquence a été publiée sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle peine à convaincre les internautes.

On peut effectivement penser que la caméra est entrée dans le vestiaire après le discours de l’entraîneur Olivier Pantaloni. La séquence est donc assez vide et cela a été massivement soulignée. « C'est pas très intéressant, on suppose que le vrai discours a eu lieu avant que la caméra entre dans le vestiaire », « C’est clairement pas intéressant, c’est dommage. Tout a été dit avant la caméra … et le silence était vraiment long côté téléspectateur », « C’est la pire causerie de l’histoire mdr rassurez moi il a fait semblant pour la caméra la ? » ou encore « Historique carrément lol » peut-on lire sur X.