L1 : Paris FC - Angers : les compos (15h sur Ligue 1+)
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Fonseca oublié, l’OL s’enflamme pour Carlos « Guardiola » Vicens
l'arabie va nous prêté son ambassadeur ou va le vendre à son pays ami ( les cousins qatari qui viennent de perdre Doué ) ?
L'OL révolté par l’arbitrage anti-Lyon de Letexier
pour moi il y'a faute sur le gardien donc je ne pleures pas (peut être parce qu'il y a la victoire au bout) mais l'action est superbe
Fonseca oublié, l’OL s’enflamme pour Carlos « Guardiola » Vicens
on va peut être attendre un peu...
OM : McCourt valide le départ d’Hojbjerg pour 15 ME
C'était 20 M € ce matin , 10/ 15 cet AM demain il vont donner de l'argent pour s'en séparer ?
L'OL révolté par l’arbitrage anti-Lyon de Letexier
La certitude est que le gardien lillois fait faute volontairement sur M Bidsrtup qui lui tourne le dos , ne le voit pas arriver et ne pouvais rien faire sur le but de Nuamah avec , ou sans faute . Letexier vote macron / mélenchon ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|14
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|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15