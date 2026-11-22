Le PSG a confirmé la grave blessure de Désiré Doué, qui ne rejouera plus de la saison.

Nouvelle terrible blessure pour le PSG, qui a confirmé très rapidement la blessure grave de Désiré Doué. Le joueur parisien s’est écroulé tout seul après avoir planté sa jambe dans la pelouse de l’Allianz Riviera ce samedi soir lors du match face à Nice. L’ancien rennais s’est immédiatement rendu compte de la gravité de la blessure et a quitté le stade sur civière.

Ce dimanche midi, le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle pour Désiré Doué, qui tire très probablement un trait sur sa saison, et va devoir prendre son temps pour revenir au niveau physique qui était le sien, une telle blessure n’étant pas anodine dans une carrière.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois », a fait savoir le PSG, qui discutait d’une prolongation de contrat avec Désiré Doué ces dernières semaines, mais va désormais surtout se soucier de son état de santé. , a fait savoir le PSG, qui discutait d’une prolongation de contrat avec Désiré Doué ces dernières semaines, mais va désormais surtout se soucier de son état de santé.

Luis Enrique perd à nouveau très gros sur le plan offensif, d’autant qu’Ousmane Dembélé est encore loin de revenir à son meilleur niveau. Et que Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi blessé pour toute la saison, laissant l'attaque se reposer sur des joueurs comme Mika Godts, Ferran Torres, Senny Mayulu et Maghnès Akliouche pour le moment.