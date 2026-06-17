Ousmane Dembélé avec l'équipe de France

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France

Equipe de France17 juin , 9:00
parClaude Dautel
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Remplacé par Bradley Barcola en seconde période contre le Sénégal, Ousmane Dembélé a traversé comme un fantôme le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026. Au point même que sa présence comme titulaire lundi prochain face à l'Irak est incertaine.
Ballon d'Or en titre, double champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a tout pour faire une grosse Coupe du Monde, sauf que comme trop souvent, l'attaquant si fort avec le PSG disparaît sous le maillot des Bleus. Et cela a encore été le cas pour l'entrée en lice des Tricolores dans ce Mondial. Didier Deschamps n'a pas hésité à le remplacer, et Bradley Barcola a clairement changé la donne. Noté 4 dans L'Equipe, où on fait remarquer que son repositionnement à la pause l'a fait disparaître, Ousmane Dembélé suscite des interrogations. C'est notamment le Wahid Acherchour qui se demande clairement si le joueur parisien sera titulaire contre l'Irak, lors du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde.

Dembélé dans le dur avec la France

« Pour moi Dembélé est le grand perdant de ce match. Est-ce qu’il va sauter au deuxième match ? Quand tu regardes la performance d'Olise, qui est extraordinaire, quand tu vois la dernière demi-heure de Mbappé, qui est aussi extraordinaire, il est en marge de ce duo. Il est en marge de ce duo et surtout, on a vu une équipe de France avec Dembélé au poste de numéro 10, et une avec Olise. Et on a vu quand même la différence au tableau d'affichage, fait remarquer le membre de l’AfterFoot, qui admet que la situation va se compliquer pour l’attaquant du PSG. Ça va être très très dur de défendre Ousmane Dembélé avec des performances pareilles sur les prochains matchs. Il y a un moment Luis Enrique n'est pas là, et Ousmane Dembélé doit s'émanciper de ce PSG de... de Luis Enrique. »
Pour Didier Deschamps, qui était évidemment un entraîneur comblé après cette victoire acquise en seconde période face au Sénégal, il est évident que la question de faire débuter Ousmane Dembélé contre l'Irak doit se poser. On le sait, le sélectionneur national n'aime pas perturber ses équilibres, mais forcément le numéro réussi par le duo Olise-Mbappé après la pause doit l'interpeller. A voir si cela coûtera son poste de titulaire au Ballon d'Or, dont on se demande clairement s'il est à 100% de ses moyens physiques.
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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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