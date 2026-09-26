EdF : La blessure de Mbappé fêtée, Riolo enchaîne les insultes

Buteur contre la Turquie (1-0) vendredi en Ligue des Nations, Kylian Mbappé s’est blessé sur l’action de son but. Son pépin physique fait le bonheur de ses détracteurs, tous recadrés par Daniel Riolo.

Le staff de l’équipe de France n’a pas hésité. Très vite après le match en Turquie, le sélectionneur Zinédine Zidane a acté le forfait de Kylian Mbappé pour le reste du rassemblement. L’attaquant et capitaine des Bleus s’est blessé au genou gauche sur l’action de son but. Une mauvaise nouvelle qui semble ravir ses détracteurs sur les réseaux sociaux, d’où la vive réaction de Daniel Riolo.

« Les haters de Mbappé sur X, ils ont encore plus la haine quand il marque, a commenté le journaliste de RMC. On dirait des pitbulls ces bouffons. Profitez et ouvrez le champagne, il est blessé ! Réjouissez-vous. Un hater reste d’abord une raclure… » Si le chroniqueur de l’After ne mesure pas ses propos, c’est parce qu’il ne comprend pas comment un amateur de football peut s’en prendre au meilleur joueur de l’équipe de France à ses yeux.

« Si j'ai aimé le match de Mbappé ? Oui, tu gagnes 1-0 et c'est lui qui marque, analysait le journaliste vendredi soir. Sans Mbappé, tu ne gagnes pas le match. Il n'y a personne qui marque un but dans cette équipe. Comme par hasard, c'est lui qui est là et qui marque. J'aime bien le fait qu'il joue à gauche mais je n'ai pas l'impression que l'équipe marchera mieux de cette façon-là. C'est juste important de reconnaître que tu as un mec qui marque. Je vais faire un résumé très simple : le joueur essentiel de cette équipe c'est Mbappé. Tu sais combien de gens ne veulent pas le dire ? On entend ça dans toutes les émissions. »

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« Il n'est pas maladroit de le rappeler étant donné qu'en ce moment, tu as une grande majorité de soi-disant connaisseurs qui disent qu'il n'est pas essentiel. Je ne sais pas si l'aboutissement recherché en ayant le fantasme du Dembélé numéro 9 comme au PSG ça aboutira à quelque chose. J'ai un doute sur la photocopie club-sélection, je n'y crois pas », a tranché Daniel Riolo, persuadé que le Parisien ne pourra pas assumer ce rôle en équipe de France.