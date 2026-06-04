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EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras

Equipe de France05 juin , 00:10
parGuillaume Conte
8
Auteur d'un match très solide en tant que numéro 10, Rayan Cherki change le visage de l'équipe de France. Trop pour Didier Deschamps ?
La France s’est inclinée contre la Cote d’Ivoire en match de préparation à la Coupe du monde, ce jeudi soir à Nantes. Mais le résultat (1-2) est secondaire avec aussi peu de temps pour mettre les choses en place, des joueurs qui avaient joué samedi dernier pour finir la saison avec leur club, et un très large turnover. La première période a été plus emballante, celle où Rayan Cherki a trouvé l’ouverture d’un but dont il a le secret.

Cherki, Deschamps va-t-il lui donner les clés ?

La prestation d’ensemble du milieu offensif de Manchester City a en tout cas été mise en valeur par Daniel Riolo, pour qui l’ancien lyonnais a véritablement pris les commandes de la rencontre en tant que vrai numéro 10. Un rôle inhabituel dans les mises en place tactiques de Didier Deschamps. Et pour le consultant de l’After Foot, il sera intéressant de voir si « DD » maintient cette stratégie pendant la Coupe du monde, ou s’il prend peur et revient à une tactique plus prudente.

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Vidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classeVidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classe
En tout cas, la performance de Rayan Cherki en numéro 10 a de quoi semer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps. « Deschamps va donc bien jouer avec un meneur et trois attaquants. Je trouve que c’est un message fort. On a vu un festival Cherki et il faut savoir si on va lui donner les clés. Il a pris les clés et a cherché à orienter le jeu. Il a touché beaucoup de ballons. On a vu un festival Cherki mais à quel degré va-t-on lui donner les clés ? Depuis 20-25 ans et Zidane, on n'a pas vu de joueur comme ça pour guider le jeu. Ce n’est pas la tradition Deschamps. Et là tu le mets 10. Tous les ballons passaient par lui. Et en plus les petits gestes, j’assume de rater des choses également. Mais est-ce que ce risque de jouer avec des joueurs qui déséquilibrent l’équipe, Didier Deschamps va le prendre ? », s’est interrogé Daniel Riolo, pour qui la prudence pourrait être de mise, notamment sur les matchs couperets de la Coupe du monde.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

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Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

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on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

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Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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