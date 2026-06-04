EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras

Auteur d'un match très solide en tant que numéro 10, Rayan Cherki change le visage de l'équipe de France. Trop pour Didier Deschamps ?

La France s’est inclinée contre la Cote d’Ivoire en match de préparation à la Coupe du monde, ce jeudi soir à Nantes. Mais le résultat (1-2) est secondaire avec aussi peu de temps pour mettre les choses en place, des joueurs qui avaient joué samedi dernier pour finir la saison avec leur club, et un très large turnover. La première période a été plus emballante, celle où Rayan Cherki a trouvé l’ouverture d’un but dont il a le secret.

Cherki, Deschamps va-t-il lui donner les clés ?

La prestation d’ensemble du milieu offensif de Manchester City a en tout cas été mise en valeur par Daniel Riolo, pour qui l’ancien lyonnais a véritablement pris les commandes de la rencontre en tant que vrai numéro 10. Un rôle inhabituel dans les mises en place tactiques de Didier Deschamps. Et pour le consultant de l’After Foot, il sera intéressant de voir si « DD » maintient cette stratégie pendant la Coupe du monde, ou s’il prend peur et revient à une tactique plus prudente.

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En tout cas, la performance de Rayan Cherki en numéro 10 a de quoi semer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps. « Deschamps va donc bien jouer avec un meneur et trois attaquants. Je trouve que c’est un message fort. On a vu un festival Cherki et il faut savoir si on va lui donner les clés. Il a pris les clés et a cherché à orienter le jeu. Il a touché beaucoup de ballons. On a vu un festival Cherki mais à quel degré va-t-on lui donner les clés ? Depuis 20-25 ans et Zidane, on n'a pas vu de joueur comme ça pour guider le jeu. Ce n’est pas la tradition Deschamps. Et là tu le mets 10. Tous les ballons passaient par lui. Et en plus les petits gestes, j’assume de rater des choses également. Mais est-ce que ce risque de jouer avec des joueurs qui déséquilibrent l’équipe, Didier Deschamps va le prendre ? », s’est interrogé Daniel Riolo, pour qui la prudence pourrait être de mise, notamment sur les matchs couperets de la Coupe du monde.