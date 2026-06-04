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Vidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classe

Equipe de France04 juin , 22:25
parAlexis Rose
3
Principal danger de l’équipe de France lors de la première période face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a débloqué le match d’un joli but.
Titularisé au cœur du 4-2-3-1 de Didier Deschamps, Rayan Cherki a rendu la pareille à son sélectionneur ce jeudi soir à Nantes. Puisque sur une pelouse de La Beaujoire qui lui réussit plutôt bien depuis ses débuts à l’OL, l’attaquant de Manchester City a ouvert le score juste avant la mi-temps.
Déjà dangereux à plusieurs reprises, l’ancien Lyonnais a été récompensé de ses efforts. Touché par un ballon mis en retrait par Konaté, Cherki a crocheté Seko Fofana avant de faire mouche d’un tir du droit bien placé (45e). Un but qui lance parfaitement la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde 2026.

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Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Faut pas se tromper mon gars, le FC procuration c'est Marseille ! Enfin cette année pas de frais ils avaient déjà les maillots du Bayern et d'Arsenal des années précédentes !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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