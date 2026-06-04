Vidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classe

Principal danger de l’équipe de France lors de la première période face à la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a débloqué le match d’un joli but.

Titularisé au cœur du 4-2-3-1 de Didier Deschamps, Rayan Cherki a rendu la pareille à son sélectionneur ce jeudi soir à Nantes. Puisque sur une pelouse de La Beaujoire qui lui réussit plutôt bien depuis ses débuts à l’OL, l’attaquant de Manchester City a ouvert le score juste avant la mi-temps.

Déjà dangereux à plusieurs reprises, l’ancien Lyonnais a été récompensé de ses efforts. Touché par un ballon mis en retrait par Konaté, Cherki a crocheté Seko Fofana avant de faire mouche d’un tir du droit bien placé (45e). Un but qui lance parfaitement la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde 2026.