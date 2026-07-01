EdF : Cherki et Deschamps en froid, la vérité éclate

Ce mardi soir, la France s'est facilement imposée face à la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Mais une séquence impliquant Rayan Cherki et Didier Deschamps a particulièrement retenu l'attention au coup de sifflet final.

L' équipe de France défiera le Paraguay pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps ont dominé la Suède ce mardi, portés par une attaque en grande forme. Les doubles champions du monde devront toutefois rester concentrés pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition.

Comme souvent, le moindre geste des internationaux français est scruté. Après la rencontre face aux Suédois, Rayan Cherki et Didier Deschamps ont fait parler d'eux, l'ancien joueur de l'OL semblant ignorer son sélectionneur. Une séquence qui n'inquiète toutefois pas le staff des Bleus.

Cherki et Deschamps, rien de grave

Selon les dernières informations de RMC, la réaction de Cherki était simplement liée à sa frustration après une entrée en jeu qu'il a lui-même jugée décevante. « Il était frustré contre lui-même, pas satisfait de son entrée en jeu. Mais pas contre le sélectionneur », a confié un proche du groupe France. « Il veut être performant et ses dernières sorties lui laissent un goût amer », a notamment expliqué un membre de l'entourage du groupe au média.

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RMC ajoute que Rayan Cherki traverse actuellement une période personnelle un peu compliquée, ce qui pourrait peser sur son état d'esprit durant cette Coupe du monde. Conscient de la situation, le staff de l'équipe de France souhaite protéger le milieu offensif de Manchester City.

Dans la soirée, Rayan Cherki a même retrouvé le sourire et a pu célébrer la qualification en huitièmes de finale avec ses coéquipiers. Officiellement, il n'y a donc aucun malaise entre le joueur et Didier Deschamps.