Mbappe Dembele

La France meilleure que le PSG, un Suédois hallucine

Equipe de France01 juil. , 17:00
parEric Bethsy
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En démonstration contre la Suède (3-0) mardi en Coupe du monde, l’équipe de France a encore impressionné Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois s’étonne de voir les Bleus réussir là où le Paris Saint-Germain avait échoué il y a quelques années.
L’équipe de France a frappé un grand coup. Dans leur 16e de finale du Mondial 2026, les Bleus ont totalement surclassé la Suède. Le secteur offensif composé de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola s’est particulièrement distingué aux yeux de Zlatan Ibrahimovic. Déjà séduit lors des matchs précédents, le consultant de Fox a encore été impressionné par ces attaquants capables de faire basculer une rencontre à tout moment.
« Comme je l'ai déjà dit avant le match, je n'ai encore vu aucune faiblesse dans cette équipe de France, a commenté le Suédois. Chacun des joueurs offensifs peut gagner le match par lui-même. Ils ont fait un très bon match. Olise a fait deux passes décisives, il n'a pas marqué mais il a cette vision que Mbappé et Dembélé n'ont pas, il voit des actions que les autres ne voient pas, mais ils ont des qualités différentes. (…) On verra jusqu'où la France peut aller mais c'est effrayant. » Cette supériorité n’est pourtant pas si étonnante pour Zlatan Ibrahimovic, persuadé que les Bleus possèdent les plus grands talents.
Ils ne veulent pas être la star
- Zlatan Ibrahimovic
« Si vous prenez les cinq meilleurs joueurs au monde, trois d'entre eux font partie de l'attaque de la France : Dembélé, Olise et Mbappé. Ensuite on peut en ajouter deux. Je dirais Haaland et Yamal, parce que Messi est dans une classe à part. Ce n'est pas facile d'avoir cette combinaison, a expliqué l’ancien Parisien avant de rappeler un mauvais souvenir de la capitale. On a l'exemple du PSG quand ils avaient Mbappé, Messi et Neymar, ça ne fonctionnait pas à 100%. Mais ces gars n'ont pas l'ego, ils ne veulent pas être la star et ils font les efforts sans ballon, ce qui est encore plus important, parce qu'avec le ballon on sait ce qu'ils peuvent faire. » Le mérite revient aussi au sélectionneur Didier Deschamps à l’origine de cet état d’esprit irréprochable.
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