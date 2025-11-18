rayan cherki forfait avec l equipe de france iconsport 261976 0575 398154

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

Equipe de France18 nov. , 9:00
parHadrien Rivayrand
L'équipe de France disputera la Coupe du monde l'été prochain en Amérique. Les places seront chères au sein du groupe de Didier Deschamps pour participer à cet événement majeur. 
L'équipe de France tentera de remporter la troisième Coupe du monde de son histoire dans quelques mois en Amérique. Didier Deschamps a encore un peu de temps avant d'annoncer le groupe qui filera de l'autre côté de l'Atlantique. Les places seront bien évidemment chères pour les joueurs qui veulent être présents au Mondial. A certains postes, la concurrence est très féroce. C'est notamment le cas à celui de Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City est devenu un élément qui compte aux yeux de Didier Deschamps même si pour Raymond Domenech, le génie français ne sera pas de l'aventure américaine... 

Cherki mis de côté par Domenech 

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien joueur de l'OL : « Il peut jouer à un seul poste. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents directs, il n'a aucune chance. Il ne sera pas dans le groupe, je n'y crois pas même si ça dépend de ce qu'il va faire avec Manchester City. Le sélectionneur le fait rentrer à une demi-heure de la fin contre l'Azerbaïdjan quand le match est plié. Et il a amené quoi ? Rien »

Rayan Cherki aura, comme ses concurrents, du travail pour mettre fin aux débats sur son cas. Il a en tout cas eu le temps de se mettre en évidence aux yeux de son sélectionneur, qui ne manquera pas de choix pour faire son groupe pour la Coupe du monde. Cherki devra notamment se montrer décisif avec Manchester City lors de cette seconde partie de saison pour mettre toutes les chances de son côté d'aller en Amérique l'été prochain. 
Derniers commentaires

EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

je l'ai trouvé insipide , sans idée durant le premier match face à l'Ukraine, il doit saisir sa chancce car pour le moment c'est trop fade en comparaison avec ses concurrents

Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !

bah non merci. t es bien la bas. garde tas djelaba et concentre toi sur ton nouveau pays

OM : Hamed Traoré, les réactions sont sans pitié

ces pseudos reactions. c est nimp. les supporter ne disent pas de conneries pareilles..... arretez de raconter de la merde svp

TV : Pierre Ménès annonce le retour de la Ligue 1 sur Canal+

pourquoi !!! ils ont pas voulu la reprendre avant, mais voient le manque a gagner. aller vous faire mettre. d ailleurs une chaine avec L1 LDC. EUROpa Liga Premiere ligue. avec plusieurs abonnements differents serait tellement intelligent. que chaque personne puisse voir son equipe jouer dans toutes les compet sur 1 seule chaine

L’OM vire Fabrizio Ravanelli

on sait meme pas a qui tu parles

