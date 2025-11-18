EdF : Cherki au Mondial, Domenech dénonce un scandale

L'équipe de France disputera la Coupe du monde l'été prochain en Amérique. Les places seront chères au sein du groupe de Didier Deschamps pour participer à cet événement majeur.

L' équipe de France tentera de remporter la troisième Coupe du monde de son histoire dans quelques mois en Amérique. Didier Deschamps a encore un peu de temps avant d'annoncer le groupe qui filera de l'autre côté de l'Atlantique. Les places seront bien évidemment chères pour les joueurs qui veulent être présents au Mondial. A certains postes, la concurrence est très féroce. C'est notamment le cas à celui de Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City est devenu un élément qui compte aux yeux de Didier Deschamps même si pour Raymond Domenech, le génie français ne sera pas de l'aventure américaine...

Cherki mis de côté par Domenech

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a d'ailleurs pas fait dans la langue de bois concernant l'ancien joueur de l'OL : « Il peut jouer à un seul poste. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents directs, il n'a aucune chance. Il ne sera pas dans le groupe, je n'y crois pas même si ça dépend de ce qu'il va faire avec Manchester City. Le sélectionneur le fait rentrer à une demi-heure de la fin contre l'Azerbaïdjan quand le match est plié. Et il a amené quoi ? Rien ».

Rayan Cherki aura, comme ses concurrents, du travail pour mettre fin aux débats sur son cas. Il a en tout cas eu le temps de se mettre en évidence aux yeux de son sélectionneur, qui ne manquera pas de choix pour faire son groupe pour la Coupe du monde. Cherki devra notamment se montrer décisif avec Manchester City lors de cette seconde partie de saison pour mettre toutes les chances de son côté d'aller en Amérique l'été prochain.