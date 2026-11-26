Durant les deux premiers rassemblements de l’ère Zinedine Zidane, des couacs logistiques ont contrarié le staff et les joueurs de l’équipe de France, ce dont le sélectionneur est en partie responsable.

L’équipe de France n’avait pas l’habitude de ce genre de contrariété, Zinedine Zidane n’a pas été épargné durant ses deux premiers rassemblements. Des problèmes logistiques ont effectivement gâché les premiers pas du nouveau sélectionneur des Bleus. Matériel pas prêt à l’heure au point de retarder le coup d’envoi d’un entraînement, chaussettes non-conformes, crampons pas suffisamment vissés, problème de réservations aériennes pour les familles… Les Bleus ont eu droit à tout ou presque durant les deux derniers rassemblements.

De quoi contrarier Zinedine Zidane, lequel ne peut toutefois pas être exonéré de toute responsabilité selon Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ a estimé que les changements radicaux à tous les étages du staff avaient eu des conséquences et que l’ex-entraîneur du Real Madrid avait sa part de responsabilité.

« Sur le fiasco de l’organisation et de la logistique, je crois qu’on est tous unanimes là-dessus. Mais c’est aussi un peu la faute de Zidane qui a voulu tout changer. Il y a des choses où l’expérience organisationnelle est fondamentale et c’était peut-être une erreur. Il fallait peut-être préparer cette succession-là avec davantage de douceur. Les relations entre les anciens et les nouveaux joueurs ? J’ai un peu de mal à le comprendre et à y croire. Il faut arrêter de croire que tous les nouveaux forment un groupe et que tous les anciens forment un groupe de l’autre côté. La relation Zidane-Mbappé ? Il faut faire attention que les incessantes rumeurs qui viennent de partout ne rafraichissent pas une relation qui pour l’instant n’existe pas puisque Mbappé a joué seulement deux matchs et il s’est passé quatre matchs sans lui entre les deux » estime Pierre Ménès, balayant différents sujets de l'actualité des Bleus dont les problèmes logistiques à répétition.

Une chose est en tout cas certaine, l’équipe de France n’avait pas connu ce genre de désagrément logistique depuis un long moment et Zinedine Zidane veillera à ce que cela ne se reproduise pas en mars prochain.