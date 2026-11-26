Mardi soir, Dave Appadoo avait évoqué l'intérêt supposé de Cyril Hanouna pour l'EA Guingamp. Et il avait expliqué que les supporters du club breton ne voulaient pas de l'animateur de W9, estimant que ce dernier était « encore plus à droite que la droite ». Des propos qui n'ont pas été du goût de Cyril Hanouna.

L'Equipe du Soir que l'animateur de Tout Beau Tout Neuf était proche de l'extrême droite. Alors, fidèle à ses habitudes, il a répondu à distance au grand reporter du quotidien sportif et pas vraiment sur un ton courtois. Cyril Hanouna a démoli notre confrère de manière très agressive, tout cela pour le plus grand bonheur de ses intervenants, et en a profité pour mettre un tacle à L'Equipe et à sa chaîne de télévision que visiblement l'ancien animateur de C8 ne porte pas dans son coeur. L'éventuelle prise de participation de la star de W9 dans un club de football a lancé la machine à buzz. Et forcément, Cyril Hanouna n'a pas apprécié lorsque Dave Appadoo a estimé sur le plateau deque l'animateur deétait proche de l'extrême droite. Alors, fidèle à ses habitudes, il a répondu à distance au grand reporter du quotidien sportif et pas vraiment sur un ton courtois. Cyril Hanouna a démoli notre confrère de manière très agressive, tout cela pour le plus grand bonheur de ses intervenants, et en a profité pour mettre un tacle àet à sa chaîne de télévision que visiblement l'ancien animateur de C8 ne porte pas dans son coeur.

L’Équipe TV, ce n’est pas un immense succès, L’Équipe aussi, c’est catastrophique - Cyril Hanouna dans sa tirade contre Dave Appadoo

Revenant sur la déclaration de Dave Appaddo, Cyril Hanouna estime que ce dernier lui a fait un procès d'intention sans aucune raison. « Quand j’ai pris des positions plus à droite que la droite ? Je suis peut-être plus à gauche que toi. Personne ne sait pour qui je vote. Ça serait bien qu’il travaille ses dossiers. C’est peut-être pour ça que ça fait 10 ans qu’il travaille à L’Équipe. S’il travaillait plus, on l’aurait repéré. L’Équipe TV, ce n’est pas un immense succès, L’Équipe aussi, c’est catastrophique. Dave, va t’acheter un sonotone pour entendre ce que je dis, quel guignol ! », a lancé Cyril Hanouna. Il ne fait nul doute que du côté du média sportif on ne laissera pas passer cette attaque virulente et un peu gratuite.