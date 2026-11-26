Confronté aux blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a l’opportunité de recruter un attaquant au mois de janvier. Daniel Riolo n’y est pas favorable et explique pourquoi.

Les deux graves blessures successives de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué ont laissé un vide immense au Paris Saint-Germain. Le match nul contre la Roma mercredi en Ligue des Champions (2-2) a mis en lumière les difficultés offensives du PSG sans l’ancien Rennais et l’international géorgien. Pour de nombreux supporters et observateurs, un renfort au mois de janvier sera indispensable pour nourrir de grandes ambitions lors de la seconde partie de la saison 2026-2027.

Daniel Riolo n’est pas vraiment de cet avis. Pour le journaliste de RMC, il serait au contraire plus sage et plus intelligent de garder l’effectif tel qu’il est constitué, au risque de se faire éliminer de façon précoce en Ligue des Champions. Mais pour l’éditorialiste, une recrue phare à 100 ou 150 millions d’euros cet hiver pourrait créer davantage de problème à long terme qu’elle n’offrirait des solutions dans l’immédiat.

« Il ne faut pas dramatiser la situation. Tu as un club qui vient de gagner deux fois la Ligue des Champions et qui perd deux joueurs majeurs. Aller sur le marché, c’est très compliqué. Prendre quelqu’un qui a un statut de vedette, ce sera compliqué à gérer à long terme. Va avec cette équipe au bout de ce que tu peux faire avec une confiance qui peut renverser énormément de choses. Si jamais tu arrêtes en huitième ou en quart, ce n’est pas la fin du monde. De toute façon, tu n’es pas sûr de trouver la bonne pioche au mois de janvier » a d'abord lancé Daniel Riolo avant d'ajouter.

« Aller sortir une star à 100 ou 150 millions d’euros comme Luis Diaz, ca peut être des problèmes pour la suite. Je pense qu’il faut vivre comme ça, accepter l’aléas car c’est rare que deux joueurs majeurs se pètent le genou au même moment » a analysé le journaliste de l’After Foot, convaincu que le Paris Saint-Germain a plutôt tout intérêt à garder ses 100 ou 150 millions d’euros au chaud pour l’été prochain, en fonction des besoins de l’effectif à ce moment. Un avis qui divise forcément chez les supporters parisiens, où l’on rêve d’une troisième Ligue des Champions consécutive et pour qui un renfort hivernal est indispensable après les blessures de Kvaratskhelia et de Doué.