PSG : Zéro recrue cet hiver, le Qatar garde 150 ME au chaud
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Ce n'est que de la faute à ton ignardise que tu ne connais pas Benoît Essou-Ettoko, allez retourne a tes etudes footballistique Remi.
Je pense que l'OL a bien envie de le faire revenir.
Je te l'ai déjà dit !... ce que tu dis sur moi, cela ne me touche pas. Je ne suis pas comme toi qui change de compte pour mieux te faire accepter en changeant d'image. ^^ De toute façon... tu vas vite être repéré car il y en a pas des tonnes... de gens qui prennent une phrase pour la sortir de son contexte. Je n'ai jamais affirmé que Foot01 allait fermer dans 3 mois. Tu as oublié de bien recopier cette phrase qui n'était pas une affirmation de ma part... mais plus une éventualité "SI" Foot01 continuait à perdre des lecteurs. Tu dois sans doute bosser pour Foot01. Mdr
Je te rassure... je ne suis pas comme toi, je ne change pas de compte. Mdr Tu peux dire ce que tu veux sur moi, cela ne me touche pas et surtout... je continuerai à m'exprimer comme j'en ai envie et quand je le veux. ^^ Les parasites comme toi... il y en a plein ici. Au moins… tu vas pouvoir te faire des potes en te refaisant une image. Mdr
Tiens !... en voilà encore un qui veut se faire un nom sur le dos de Kylian Mbappé. Mdr
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15