Huit ans après une première saillie contre Kylian Mbappé, Benoît Assou-Ekotto a remis le couvert lors d'une émission sur Youtube animée par Zack Nani. Pour l'ancien joueur, la star du football français et du Real Madrid surjoue lorsqu'il évoque ses relations avec l'Afrique.

Sa communication n'est pas bonne dans le sens où lorsqu’il était à l'Élysée, il a parlé de « Développer le sport en Afrique ». Ça fait très colon. C'est pas bon, il faut y aller avec le dos de la cuillère. Il a été quatre fois en Afrique et une fois au Cameroun. Et tu viens dire: « Oui, je vais développer le sport en Afrique. Je vais développer le pays, bla bla bla.» Merci grand frère, on t'attendait! » (...) C'est ça que j'ai pas aimé », a confié, un peu agacé. Benoît Assou-Ekotto. Face à Zack Nani, dans l'émission Lockin , Benoît Assou-Ekotto a montré que, fidèle à ses habitudes, il n'avait rien perdu de son franc-parler. Devenu thérapeute, l'ancien défenseur international camerounais a évoqué différents sujets, et il est notamment revenu sur une récente déclaration de Kylian Mbappé concernant l'Afrique, estimant que ce dernier surjouait son intérêt pour l'Afrique et plus précisément le Cameroun. «», a confié, un peu agacé. Benoît Assou-Ekotto.

Benoît Assou-Ekotto n'a pas apprécié la communication de Mbappé

Même si les animateurs de l'émission ont fait remarquer que Kylian Mbappé avait une fondation qui oeuvrait en Afrique, l'ancien joueur formé à Lens et qui a fait l'essentiel de sa carrière à Tottenham estime que cela n'est pas suffisant. « Si tu n’en parles pas et qu'on le découvre, tu en ressortiras grandi x100 », estime Benoît Assou-Ekotto. Cette déclaration fait évidemment écho à ce que certains avaient reproché à Kylian Mbappé juste avant le Ballon d'Or. En effet, dans les semaines avant le vote final, la star tricolore avait accordé une interview à Radio France International et avait tenu à mettre en avant ses racines africaines et avait tenu à faire savoir qu'en cas de victoire dans le Ballon d'Or, alors il dédierait ce trophée à l'Afrique.

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C'est finalement Harry Kane qui a décroché le Ballon d'Or et Kylian Mbappé n'a pas eu l'occasion de tenir cet engagement. A noter que Mbappé a tout de même été le numéro 1 des votes en Afrique avec 226 points devant Lamine Yamal (196 points) et Harry Kane troisième avec 174 points. Comme le fait remarquer RFI, Kylian Mbappé a même été placé en tête par neuf des vingt journalistes africains. Visiblement, Benoît Assou-Ekotto n'aurait pas voté pour le kids de Bondy s'il avait fait partie du jury.