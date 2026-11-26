En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Nicolas Tagliafico quittera le club rhodanien dans les prochains mois. Matthieu Louis-Jean n’a pas prévu de recruter pour compenser le départ de l’Argentin.

Joueur cadre de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée au club en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2022, Nicolas Tagliafico vit ses derniers mois au sein du club rhodanien . Le champion du monde 2018 sera en fin de contrat en juin prochain et aucune prolongation n’est évoquée dans la capitale des Gaules. A 34 ans, Nicolas Tagliafico va relever un nouveau challenge au plus tard l’été prochain mais peut-être même dès le mois de janvier en fonction des offres. River Plate est intéressé au même titre que de grands clubs européens comme l’Atlético de Madrid et la Juventus Turin.

Le site spécialisé Tutto Juve confirme juste que les Bianconeri restent très intéressés par la signature du rugueux latéral gauche de l’Albiceleste. Le média italien en dit aussi davantage sur la succession de Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais, avec une information qui risque de déplaire aux supporters du club rhodanien. Et pour cause, Tutto Juve explique qu’avec la signature de Mohamed Ouédraogo l’été dernier, l’OL a anticipé le départ de Nicolas Tagliafico. Le Burkinabé s’est gravement blessé au genou, mais il sera de retour la saison prochaine.

L'OL compte sur Abner et Ouédraogo

Matthieu Louis-Jean n’a ainsi pas prévu de recruter de nouveau latéral gauche d’autant que Carlos Vicens peut également compter sur Abner, le Brésilien de 26 ans qui réalise un excellent début de saison dans la capitale des Gaules. Avec deux joueurs pour un poste, sans compter le polyvalent Ruben Kluivert, l’Olympique Lyonnais s’estime suffisamment armé, même en cas de départ de Nicolas Tagliafico cet hiver.