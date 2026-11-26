Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central Joane Gadou réalise un début de saison exceptionnel au Borussia Dortmund. Au point de convaincre Arsenal de lâcher 50 millions d’euros pour le recruter.

Vendu par le PSG à Salzbourg pour 10 millions d’euros en 2024 avant de rejoindre le Borussia Dortmund deux années plus tard, Joane Gadou est en train de mettre tout le monde d’accord en Bundesliga. Du haut de son mètre 95, le natif d’Aubervilliers s’impose clairement comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat allemand à seulement 19 ans. Le Paris SG continue de suivre sa progression avec intérêt et n’exclut pas de revenir à la charge dans les mois à venir pour un potentiel retour.

Mais selon les informations du média Thedailybriefing, c’est un club de Premier League qui tient actuellement la corde pour recruter Joane Gadou l’été prochain. En effet, Arsenal est très chaud à l’idée de faire venir le géant formé au PSG afin de concurrencer William Saliba et Gabriel. Une offre de 50 millions d’euros de la part des Gunners est déjà évoquée mais dans ce dossier, la concurrence fait rage et risque de compliquer la tâche du club londonien.

Le PSG est toujours à l'affût

Effectivement, Manchester United, Liverpool et le Real Madrid sont également sur les rangs. La source confirme par ailleurs que Luis Campos et Luis Enrique continuent de scruter les performances de Joane Gadou alors que le PSG cherche toujours à renforcer son poste de défenseur central dans le but de préparer à moyen terme la succession de Marquinhos. Difficile par conséquent de savoir à ce stade où jouera Joane Gadou la saison prochaine.

Une chose est en tout cas certaine, le jeune défenseur du Borussia Dortmund aura l’embarras du choix. Du côté de l’Allemagne, on peut aussi penser que le BVB, actuel leader de la Bundesliga, fera son maximum pour tenter de conserver son défenseur français au moins une année de plus. La cote de Joane Gadou a en tout cas explosé et il ne serait pas non plus étonnant de le voir dans les petits papiers de Zinedine Zidane d’ici quelques mois.