L’OM va devoir se montrer malin pour recruter cet hiver. Grégory Lorenzi a déniché une belle opportunité en Turquie, avec la possibilité de faire venir un meneur de jeu pour zéro euro.

Privé de recrutement l’été dernier, l’Olympique de Marseille va bientôt passer son grand oral de l’hiver face à la DNCG. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard y seront très attendus, après un mercato estival animé par de nombreux départs (Aubameyang, Rulli, Greenwood, Balerdi, Medina, Timber) sans aucune recrue en contrepartie. Les dirigeants phocéens savent qu’ils doivent encore baisser la masse salariale de l’effectif, mais ils espèrent cette fois obtenir le feu vert de l’instance pour recruter quelques joueurs libres ou en prêt. Dans cette optique, le directeur sportif de l’OM a coché le nom de Ianis Hagi.

L’international roumain de 28 ans (59 sélections) n’est pas titulaire à Alanyaspor en Turquie, où son contrat expire en juin prochain. Une opportunité à saisir pour l’OM, qui apprécie les qualités du joueur, auteur de 5 buts et 2 passes décisives la saison dernière. A en croire les informations de l’insider Burle Junior, dont les révélations ont été repris par TransferFeed, l’OM est chaud à l’idée de récupérer gratuitement Ianis Hagi dès le mois de janvier.

Ianis Hagi à l'OM pour zéro euro ?

« Marseille vise un transfert gratuit en janvier pour Hagi ! Marseille s'intéresse à Ianis Hagi, Alanyaspor envisageant de le laisser partir sans indemnité pour économiser environ 400 000 € en salaires. Aucun accord pour libérer le milieu de terrain n'a été confirmé pour l’instant » nous apprend l’insider au sujet de cette jolie piste creusée par Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille. La question est maintenant de savoir si, à six mois de la fin de son contrat, Ianis Hagi obtiendra le feu vert de son club turc pour un départ gratuit au mercato hivernal.

L’international roumain, qui compte 59 sélections (8 buts) ne sera en tout cas pas opposé à l’idée de donner un second souffle à sa carrière en signant dans un club de la dimension de l’Olympique de Marseille. Formé en Roumanie, le milieu offensif de 28 ans a également évolué à la Fiorentina, à Genk ou encore au Glasgow Rangers et à Alavès durant sa carrière et son profil de numéro dix capable de dépanner sur les ailes serait très utile à Bruno Genesio.