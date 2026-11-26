Mbappé frappe encore et met Dembélé dans le rétro

Je te l'ai déjà dit !... ce que tu dis sur moi, cela ne me touche pas. Je ne suis pas comme toi qui change de compte pour mieux te faire accepter en changeant d'image. ^^ De toute façon... tu vas vite être repéré car il y en a pas des tonnes... de gens qui prennent une phrase pour la sortir de son contexte. Je n'ai jamais affirmé que Foot01 allait fermer dans 3 mois. Tu as oublié de bien recopier cette phrase qui n'était pas une affirmation de ma part... mais plus une éventualité si Foot01 continuait à perdre des lecteurs. Tu dois sans doute bosser pour Foot01. Mdr