Le mois de janvier promet d’être animé au PSG avec la nécessité de se renforcer offensivement suite aux blessures de Doué et de Kvaratskhelia. Malgré certaines rumeurs, Jérémy Doku n’est cependant pas ciblé.

Le Paris Saint-Germain a encore six matchs à disputer avant la trêve hivernale. Une batterie de tests pour Luis Enrique, qui tranchera à l’issue de cette série de matchs sur la nécessité ou non de se renforcer au mercato hivernal. Le PSG a perdu Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué et son secteur offensif semble très appauvri. Le match face à l’AS Roma avec les performances décevantes de Godts, Akliouche ou encore Torres , n’a rassuré personne. Ces dernières heures, une étonnante rumeur fait un peu de bruit en Angleterre, celle d’un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour Jérémy Doku, l’ailier belge de Manchester City.

Un tel renfort serait évidemment le bienvenu à Paris, l’ancien Rennais ayant atteint un niveau très intéressant Outre-Manche. Mais selon le journaliste Ekrem Konur, il n’y a absolument aucun contact entre le PSG et Manchester City pour un potentiel transfert de Doku en janvier. « Il n'existe actuellement aucun lien concret entre Jérémy Doku et le PSG ou le Bayern Munich. Manchester City considère l'ailier belge comme l'un des joueurs intouchables du projet. Le club n'a aucune intention de considérer son départ et continue de le voir comme une figure clé de l’effectif » a publié le spécialiste du mercato sur X.

La rumeur Doku au PSG explose en plein vol

Autant dire qu’un départ de Jérémy Doku vers le Paris Saint-Germain n’est pas du tout dans les tuyaux. Une bonne nouvelle pour les supporters de Manchester City, qui traversent ces dernières semaines une période un peu compliquée et qui auront bien besoin de l’ailier belge pour remonter la pente. De son côté, le PSG devra trouver d’autres cibles pour se renforcer sur le poste d’ailier. Car si le profil de l’ancien Rennais était très séduisant, son départ de Manchester City n’est pas du tout à l’ordre du jour.