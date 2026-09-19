Da Cunha appelé, Zidane fait mal à l’OL

Parmi les surprises de la liste de Zinédine Zidane, Lucas Da Cunha va vivre son premier rassemblement avec l’équipe de France. Le milieu de Côme poursuit son ascension entamée après ses échecs dans plusieurs clubs comme l’Olympique Lyonnais.

L’annonce de la liste de Zinédine Zidane a dû rappeler des souvenirs à l’Olympique Lyonnais . Il y a quelques années, le club rhodanien a formé l’attaquant Estéban Lepaul, sans lui ouvrir les portes du groupe professionnel. C’est sans doute un regret pour l’académie des Gones qui n’a pas non plus misé sur le potentiel de Lucas Da Cunha. Contrairement à l’avant-centre du Stade Rennais, le milieu de Côme n’a pas effectué sa formation à Lyon. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Cet amoureux de l’AS Saint-Etienne, repéré par les recruteurs stéphanois à plusieurs reprises, n’a jamais convaincu lors des journées de détection dans le Forez, ni du côté de l’Olympique Lyonnais, révèlent nos confrères de L’Equipe. Le natif de Roanne a dû attendre sa chance à Rennes qui l’a formé et accompagné jusqu’à son équipe première au sein d’une belle génération. Lucas Da Cunha en effet grandi aux côtés de Sacha Boey, Eduardo Camavinga, Yann Gboho ou encore Adrien Truffert, lui aussi convoqué par le nouveau sélectionneur des Bleus.

Celui qui évoluait alors au poste d’ailier droit s’était suffisamment distingué pour fréquenter les catégories de jeunes de l’équipe de France, mais pas pour percer en Ligue 1, que ce soit avec les Rouge et Noir, ou sous le maillot de l’OGC Nice qui l’avait prêté à Lausanne et à Clermont. C’est finalement à Côme que Lucas Da Cunha a connu le déclic, grâce à un certain Cesc Fabregas qui a fait de lui un milieu relayeur capable d’atteindre la sélection tricolore. Comme pour Estéban Lepaul, l’Olympique Lyonnais ne l’a pas vu venir.