À l’issue des derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des Nations, les quarts de finale de cette compétition vont se disputer en mars prochain. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi et voici toutes les infos qu’il faut savoir.

La première phase de cette Ligue des Nations 2027 s’est terminée mardi à l'occasion de l’ultime journée de la phase de groupes. À l’issue de celle-ci, huit pays de la Ligue A ont validé leurs tickets pour les quarts de finale. La France (Groupe 1), l’Allemagne (2), l’Angleterre (3) et le Portugal (4), qui ont terminé à la première place de leur poule, sont les têtes de série pour le tirage au sort. En face, ces grands pays européens retrouveront la Belgique (Groupe 1), les Pays-Bas (2), l’Espagne (3) et la Norvège (4).

Le tirage au sort de ces quarts de finale de la Ligue des Nations sera effectué ce vendredi 20 novembre à 12h, du côté de Nyon en Suisse. Il sera notamment diffusé sur La Chaîne L'Équipe en France.

Quel adversaire pour la France en quarts de finale ?

Grâce à sa victoire contre la Turquie dimanche soir (2-1), la France a sécurisé la première place de sa poule. Par conséquent, les Bleus de Zinédine Zidane vont affronter un deuxième de groupe, autre que la Belgique, qui était dans le groupe tricolore.

Ce vendredi, lors du tirage au sort, la France tombera donc soit sur les Pays-Bas, l’Espagne ou la Norvège.

Quelles dates pour ces quarts de finale ?

Grâce à sa première place, la France aura donc un statut de tête de série, qui donne l’avantage de recevoir au match retour. Ces quarts se joueront les 25 et le 30 mars prochains, en aller-retour.

Les vainqueurs de ces matchs se retrouveront en juin prochain pour le Final 4, qui pourrait se disputer en France, sachant que Lyon et Saint-Etienne sont des villes candidates pour accueillir les matchs de cette nouvelle compétition de l'UEFA qui a bien trouvé sa place dans le calendrier.