LdC F : L'OL survole Arsenal et se qualifie en quarts
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au moins tu l'as comprise.
Ça ronronnait trop avec Fonseca j espère voir des joueurs qui ont faim qui mettent plus d envie qui court plus qui tirs plus de loin qui s améliore sur les coups de pied arrêtés.........
parce que au mans personne y joue peut etre ? bref, ce buzz depuis deux jours....pour un jeu video, ca devient risible la
Mais oui Sergio, bien sûr que c'est le Qatar qui a torpillé les droits TV de la L1, alors qu'il voulait mettre 900 M€ pour avoir l'intégralité de ces droits. Il a fallu l'intervention de François Hollande qui a téléphoné à l'Émir pour que beIN retire son offre intégrale. La fixette maladive que tu fais sur le Qatar et le PSG...
Pourquoi ces joueurs partiraient ? ils sont gracieusement payés à l’OM . Aucuns club de milieu de tableau ne peut ou veut payer de tels salaires ( à part en première league ) Merci Don Pablo !!
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
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|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13