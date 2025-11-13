EdF : Camavinga, la France va prendre une décision ce jeudi soir

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Je te remets (pour la 3ème fois) la suite de l'article de RMC Sport : "Les frondeurs aborderont bien évidemment ce sujet lors du collège de Ligue 1 prévu cette semaine. Mais cette lettre démontre une tension permanente sur tous les sujets, entre plusieurs groupes de présidents. Certaines sources font savoir que des présidents frondeurs avaient accepté lors d'un CA la présence uniquement des représentants et que ce sujet serait abordé lors d'un collège le 12 novembre. Dans sa réponse aux clubs, Olivier Létang a fait savoir : "Il ne s’agissait pas d’une réunion de négociation mais une réunion de reprise de contact sur le sujet entre les différents acteurs. Si l’objet de cette réunion avait été une négociation, engageant la position des clubs, il est évident qu’un collège de Ligue 1 aurait été convoqué en amont", explique le patron du collège de Ligue 1. "Ces clubs critiquent a posteriori la tenue d’une telle réunion….dont ils avaient validé le principe lors d’un CA 15 jours avant ! Soit c’est de l’amnésie, soit c’est de la mauvaise foi !", ajoute un proche de la LFP." Dijaya, on peut te comprendre la 1ère fois quand tu as mis l'article tronqué. Tu ne savais pas. Mais après t'avoir répondu deux fois en mettant la suite de l'article, tu continues à mettre le même article tronqué et ça montre clairement ta mauvaise foi.