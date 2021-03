La France tenue en échec par l'Ukraine !

Dans : Equipe de France.

Qualification Mondial 2022

Stade de France

France et Ukraine : 1 à 1

Buts : Griezmann (19e) pour la France; Kimpembe (57e, csc) pour l'Ukraine

Pour son premier match des qualifications au Mondial 2022, la France, championne du monde en titre, a été tenue en échec (1-1) ce mercredi soir au stade de France par l’Ukraine.

Un résultat qui intervient après une pause de plusieurs mois pour les Bleus, lesquels restent toutefois invaincus depuis le 8 juin 2019, et une défaite face à la Turquie (0-2). Contre l’Ukraine, qui s’était inclinée 7-1 lors de sa dernière visite en France, c’était en octobre dernier, les Bleus pensaient avoir fait le plus dur grâce à Griezmann, le joueur de Barça trompant le portier ukrainien d’une frappe enroulée du gauche qui finissait dans la lucarne opposée (1-0, 19e). Malgré cette ouverture du score, l’Ukraine reprenait ses esprits et prenait peu à peu des initiatives.

Après la pause, la France baissait un peu de rythme, sans toutefois être en danger, mais sur une frappe hors cadre de Sydorchuk, Kimpembe, malheureux sur ce coup, trompait Lloris (1-1, 57e). Afin de relancer son équipe, Deschamps lançait Pogba et Dembélé à la place de Giroud et Coman (63e) et si la France dominait clairement les débats, cela ne ce se concrétisait pas au tableau d’affichage. Martial succédait ensuite à Mbappé (77e), mais là encore les champions du monde ne trouvaient pas la faille, l’Ukraine s’accrochant à ce nul flatteur. Et finalement, la France devait se contenter de ce score de parité (1-1), qui est à relativiser puisque dans le même groupe la Finlande et la Bosnie se sont neutralisées (1-1). Cependant, les Bleus devront faire mieux dimanche au Kazakhstan.