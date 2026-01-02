Drame de Crans-Montana : Un club suisse déplore 3 ou 4 disparus

Au lendemain du dramatique accident qui s'est passé à Crans-Montana, un club suisse de football a annoncé que plusieurs de ses jeunes joueurs étaient au rang des victimes.

Tandis que le FC Metz a confirmé que Tahirys Dos Santos, un de ses jeunes joueurs, était actuellement soigné en Allemagne des graves brulures consécutives à l'épouvantable incendie qui s'est déroulé dans un bar suisse en plein réveillon, le FC Lutryn, club situé proche de Lausanne, a annoncé ce vendredi la disparition de 3 à 4 de ses joueurs. Tous étaient des joueurs de l'équipe des U18, puisqu'une table pour douze personnes avait été réservée par ces joueurs au Constellation, le lieu du drame. « A ma connaissance, l'un d'entre eux est en traitement dans un hôpital. Mais trois ou quatre n'ont pas encore donné signe de vie », a précisé le président du club suisse.

Dans