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LdC : Mbappé enchaine et porte le Real

Ligue des Champions08 sept. , 22:57
parGuillaume Conte
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Grâce à deux cadeaux de l’Inter Milan, le Real Madrid a fait le travail pour s’imposer 2-1. Kylian Mbappé a ouvert le score sur une très mauvaise relance adverse, tandis que Valverde a profité d’une bourde de Martinez, le gardien espagnol de l’Inter.
A noter la solide victoire de Manchester City à Porto, avec un succès 2-0 et la première passe décisive de Enzo Fernandez et le double d’Erling Haaland bien sûr.
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Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Depuis quelques années... le Ballon d'Or est une blague. Le Ballon d'Or 2026 devrait revenir à Kylian Mbappé... et pourtant... il y aura une magouille pour ne pas lui donner. Je me souviens pour le Ballon d'Or 2013... ou Franck Ribéry devait le remporter... et que par des magouilles... il s'est retrouvé 3ème au classement.

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

C’est une blague ou une erreur j’espère

OM - Paris FC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu es vraiment optimiste ! ^^

LdC : Mbappé enchaine et porte le Real

Grâce à 2 cadeaux c'est ridicule et pourtant l'Inter n'était pas impressionnant pour un sou. Un Real uniquement de contre attaque et qui gâche. Rien de probant . A noter encore une fois le comportement minable d'anti jeu et de petite frappe de Cucurella et étrangement c'est l'Interiste qui prend l'avertissement

OM - Paris FC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas besoin d'être un pro du prono pour savoir que l'OM allait perdre ce match.

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