EdF ‍: Amel Majri ridiculisée, la France ne s’en remet pas

L’équipe de France a été éliminée de l’Euro 2025 ce samedi soir, et ce n’est vraiment pas glorieux. Le tir au but d'Amel Majri rentre malheureusement dans l'histoire.

En quart de finale face à l’Allemagne, les Bleues avaient tout pour passer, avec un but sur pénalty et une supériorité numérique dès le début de rencontre. Malgré cela, les Tricolores ont produit une bouillie de football et n’ont pas réussi à s’imposer. Tout s’est joué lors des tirs au but, où la gardienne française, qui avait détourné un penalty dans le match, n’a fait aucun arrêt. Et pendant ce temps, les tireuses françaises n’ont pas toutes été inspirées. A l’image d’Amel Majri qui a surpris tout le monde avec sa course d’élan totalement improbable et dans tous les sens, pour finir par voir sa tentative détournée par la gardienne adverse. Chacun est libre de tirer son pénalty comme il le souhaite, mais face à un tel enjeu, l’humilité est parfois de mise. Et à l’image de ce qui a pu se passer sur les pénaltys rocambolesques de l’histoire du football, il suffit de demander ce qu’a pris Simone Zaza après son pénalty en mode piétinement après l’Euro 2016, la joueuse de l’Olympique Lyonnais a fait halluciner tous les suiveurs de la rencontre.

Majri, personne n'a compris

« C’est du jamais vu dans l’histoire », « à 32 ans tu tires un pénalty comme ça c’est une honte », « le pénalty de Majri j’ai eu un flash de celui de Zaza », « comment gagner quand tu proposes ça ? », « ridicule cette course d’élan », « le tour du stade avant de tirer c’était pas obligé », ont lancé les suiveurs de la rencontre sur les réseaux sociaux. Une prise d’élan qui illustre en tout cas le fiasco des Bleues lors de cette compétition, avec ce match totalement manqué qui a ruiné tout espoir d’enfin passer les quarts de finale de la part des Tricolores, toujours aussi inoffensives dans les grands tournois depuis des années.