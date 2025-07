Euro ‍: L'Allemagne fait encore pleurer la France

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Euro féminin 2025, quart de finale

Parc Saint-Jacques (Bâle)

France-Allemagne 1-1 après prolongation (5 tab à 6)

Buts : Geyoro (15e sur pen.) pour la France ; Nusken (25e) pour l’Allemagne

Exclusion : Hendrich (13e) pour l’Allemagne

Malgré un premier tour parfait avec trois succès en autant de matchs, l'Equipe de France savait qu'un quart de finale contre l'Allemagne serait un test très sérieux. Les Bleues étaient bousculées par le pressing allemand avant de prendre le jeu à leur compte. Un fait rarissime plaçait la France devant. L'Allemande Hendrich tirait les cheveux de Mbock sans aucune raison. La VAR ne ratait pas cette faute et la défenseure était exclue directement. Geyoro transformait le penalty pour donner l'avantage aux Bleues. On pensait les filles de Laurent Bonadei lancées vers la victoire mais un faux rythme s'installait et relançait les Allemandes.

⚽ BUT POUR LA FRANCE !



⏱️ 13' | 🇫🇷 1 - 0 🇩🇪

🎯 Grace Geyoro transforme le penalty !

🚨 Énorme coup dur pour les Allemandes, menées au score et en infériorité numérique.



💪 #AllezLesBleues #FRAALL #WEuro2025

— TF1 (@TF1) July 19, 2025

La Frauen Mannschaft égalisait sur une superbe tête de Nusken sur corner. La France dominait ensuite nettement face à des Allemandes prudentes et sur la défensive. Cascarino d'une superbe talonnade (40e), puis Geyoro (57e) croyaient donner l'avantage aux Françaises mais les deux buts étaient refusés pour hors-jeu. La chance souriait aussi aux Bleues. Bacha concédait un penalty évitable mais Nusken voyait sa tentative être repoussée par Peyraud-Magnin (68e). France et Allemagne partaient en prolongation.

La gardienne allemande Berger réalisait un arrêt incroyable, sauvant sur sa ligne une tête contre son camp (103e). A la dernière minute, la France se créait une dernière grosse occasion avec une frappe sur la barre de Malard. On allait aux tirs au but. Majri ratait le premier tir français. L'Allemande Dabritz tirait elle sur la barre pour la 4e tentative de son équipe. Sombath ratait le septième tir français d'une séance interminable. Cruel pour les Françaises... L'Allemagne jouera l'Espagne en demi-finale mercredi soir.