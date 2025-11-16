EdF : Akliouche l'avoue, il se sent à l'aise chez les Bleus

Ce dimanche, lors de la dernière sortie de l’équipe de France avant l’année de la Coupe du Monde 2026, Maghnes Akliouche a marqué des points dans l’esprit de Didier Deschamps.

Quelques jours après avoir validé sa qualification pour le Mondial 2026 en battant l’Ukraine au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France se rendait en Azerbaïdjan pour la dernière sortie de l’année civile. Une rencontre lors de laquelle Didier Deschamps a donné sa chance aux remplaçants, à l’image de Maghnes Akliouche. Appelé chez les Bleus depuis le début de la saison malgré un passage plus compliqué à Monaco, Akliouche avait pour l’instant réalisé de bonnes entrées en jeu, avec notamment une passe décisive contre l’Islande en octobre (2-2).

Bien en jambes sur la fin du match face à l’Ukraine jeudi, le Monégasque a donc eu sa chance ce dimanche, et il l’a parfaitement saisie ! Puisque c’est lui qui a donné l’avantage aux Bleus à la demi-heure de jeu en marquant sa première réalisation sous le maillot tricolore. Buteur pour sa cinquième sélection, le joueur de 23 ans s’est aussi montré disponible au cœur du jeu pour distribuer des bons ballons aux autres attaquants, que ce soit dans son couloir droit ou plus dans l’axe. Un premier match référence en Bleus qui fait forcément plaisir à Akliouche.

« J’essaye de montrer que je peux apporter à cette équipe » - Maghnes Akliouche

« Ce premier but sous le maillot de l’équipe de France, c’est une émotion particulière. J’éprouve beaucoup de fierté de briller avec les A après mon parcours dans les équipes de jeunes. Marquer un but, c’est un plaisir, et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe, je suis de plus en plus intégré dans le groupe, et je m’entends bien avec tout le monde. C’est quelque chose d’important, et ça se ressent sur le terrain. Si j’ai marqué des points en vue de la Coupe du Monde ? Je ne sais pas, j’essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que j’ai l’opportunité de jouer sous le maillot bleu. J’essaye de montrer que je peux apporter à cette équipe. Dès que j’ai la chance de jouer, j’essaye d’être décisif, d’apporter offensivement et d’être présent défensivement », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, le milieu offensif monégasque, qui a montré à Deschamps qu’il avait le niveau pour aider les Bleus lors de la Coupe du Monde 2026.