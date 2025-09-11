EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute

Convoqué en équipe de France pour la première fois en ce mois de septembre, Maghnes Akliouche n’a joué qu’une minute contre l’Ukraine. Il n’en fallait pas plus pour marquer des points auprès de Didier Deschamps.

Etincelant la saison dernière mais un peu plus discret en ce mois d’août, Maghnes Akliouche a été l’invité surprise de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France contre l’Ukraine et l’Islande en ce mois de septembre. Le milieu offensif de l’AS Monaco n’a malheureusement pas eu l’occasion de démontrer ses qualités sous le maillot Bleu puisqu’il n’est entré qu’une minute contre l’Ukraine et n’a pas bougé du banc face à l’Islande, ce mardi au Parc des Princes.

Une déception pour le joueur de 22 ans, qui a néanmoins eu l’occasion de découvrir l’équipe de France, chose non-négligeable à moins d’un an de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Sa présence à Clairefontaine pendant ce rassemblement a par ailleurs permis au staff de Didier Deschamps d’observer Maghnes Akliouche de près à l’entraînement et dans la vie du groupe. Et sur ces deux points, le joueur de l’AS Monaco a marqué des points selon RMC.

En effet, la radio nous apprend que Maghnes Akliouche, au même titre d’ailleurs que Hugo Ekitike, a marqué de très bons points dans l’optique d’une possible convocation en octobre prochain. « En dehors du terrain, ils ont fait preuve d'un état d'esprit parfait. Un comportement très rapidement apprécié par le staff des Bleus » écrivent nos confrères Fabrice Hawkins et Arthur Perrot, qui suivent l’équipe de France pour RMC, au sujet d’Akliouche et de Ekitike. Il ne serait donc pas étonnant de voir le milieu offensif de l’AS Monaco et l’attaquant de Liverpool dans le groupe tricolore pour les matchs contre Azerbaïdjan et l’Islande les 10 et 13 octobre prochain. Et cela même s’ils n’ont pas vraiment eu l’occasion de se mettre en valeur lors des deux matchs qui viennent de s’écouler.