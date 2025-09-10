EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure

Performant pendant le rassemblement de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni a fini sur une mauvaise note. Le milieu du Real Madrid a été exclu pour un tacle dangereux face à l’Islande (2-1) mardi. Un geste qui devrait lui valoir plusieurs matchs de suspension avec les Bleus.

Aurélien Tchouaméni n’a pas vraiment contesté. Même si l’arbitre lui a d’abord adressé un simple carton jaune, le milieu de l’équipe de France n’était pas surpris de voir l’officiel opter pour le rouge après visionnage des images de la VAR. Le vice-capitaine des Bleus a logiquement été exclu à la 68e minute du match contre l’Islande mardi. Son tacle au niveau du tibia de Jon Dagur Thorsteinsson ne pouvait qu’aboutir à une exclusion directe, et à une lourde suspension.

Tchouaméni risque 2 à 3 matchs

On ignore encore la décision de la FIFA, l’instance qui gère les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Mais selon L'Equipe, Aurélien Tchouaméni a de grandes chances d’écoper d’une suspension de deux, voire trois rencontres si les décideurs se montrent sévères. Quoi qu’il en soit, le milieu du Real Madrid manquera le prochain rassemblement de l’équipe de France qui recevra l’Azerbaïdjan le 10 octobre, avant de retrouver les Islandais en déplacement trois jours plus tard. Sa suspension ne devrait concerner que les rendez-vous des Bleus dans la mesure où la FIFA étend seulement les sanctions jusqu’aux compétitions de clubs à de rares occasions, comme lorsqu’il s’agit de punir un geste très grave.

A priori, Aurélien Tchouaméni n’entre pas dans cette catégorie. C’est évidemment une bonne nouvelle pour la Maison Blanche que l’on sait réticente à l’idée de libérer ses internationaux pendant les trêves. En revanche, c’est un coup dur pour l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps. A l’image de son ouverture en profondeur sur le but de Bradley Barcola mardi, le Merengue a brillé pendant ce rassemblement et forme avec une paire intéressante avec Manu Koné. Une association que l’on ne reverra pas avant un moment.