Didier Deschamps va faire une terrible erreur

Luciano Spalletti joue peut-être sa peau ce dimanche soir contre Naples. La Juventus rêve de Didier Deschamps, mais un consultant freine ce projet.

Difficile de retrouver le monde du football de club quand on a passé plus d’une décennie à la tête d’une sélection nationale. C’est le pari que souhaite pourtant tenter Didier Deschamps, entraineur légendaire de l’équipe de France qui a passé la main à Zinedine Zidane cet été après la Coupe du monde. Dès la fin de sa mission, « DD » n’a pas caché qu’il avait l’intention de reprendre assez rapidement du service, et difficile de voir le champion du monde 1998 et 2018 rejoindre un club de seconde zone.

La Juventus, pas assez grande pour Deschamps ?

L’appel de la Juventus, qui vit un début de saison décevant qui met déjà son entraineur Luciano Spalletti sur la sellette, résonne clairement en lui. La presse italienne évoque cette relation d’amour avec la Vieille Dame quasiment quotidiennement, et les prochains matchs des Turinois seront décisifs. Didier Deschamps a déjà joué et entrainé la Juve, et ce retour ne surprendrait pas grand monde.

Mais selon Vikash Dhorasoo, ce serait tout de même une terrible erreur car « DD » rejoindrait un club de prestige, mais qui ne peut plus lutter pour les titres à l’heure actuelle. Autant dire que l’ancien sélectionneur aurait peu de chance de retrouver les sommets qui le font tant rêver. « C’est risqué. Je pense que c’est dangereux d’aller dans un club qui est moins fort qu’avant, qui n’est plus capable d’aller acheter les joueurs qu’il faut. Il n’a pas entraîné en club depuis longtemps. Il entraînait en sélection, ce n’est pas la même chose. Je le vois plus dans un très grand club », a livré l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, désormais consultant sur La Chaine L’Equipe.

Des très grands clubs européens pourraient prochainement changer d’entraineur, comme Manchester United, alors le nom de Deschamps a été murmuré au Real Madrid quand José Mourinho vivait un début de saison compliqué. Mais la porte espagnole s’est refermée, tandis que du côté de Manchester United, on rêve plutôt d’un manager à l’anglais si Michael Carrick devait prendre la porte.