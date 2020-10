EdF : 0-0, Deschamps matraqué par Ménès et Riolo

Dans : Equipe de France.

Ce dimanche soir, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Nations, l’équipe de France et le Portugal se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0).

Quatre jours après le festival offensif contre l’Ukraine (7-1), les Bleus sont un peu retombés dans l’ennui. En mode grand match, avec une équipe-type positionnée en 4-1-2-1-2, la France n’a pas démérité. Mais avec 50 % de possession de balle, et neuf tirs pour trois cadrés, le groupe de Didier Deschamps n’a pas vendu du rêve non plus au public du Stade de France. Si la défense tricolore a marqué des points face à Cristiano Ronaldo et les siens, l’attaque n’a pas montré grand-chose. Au grand dam des suiveurs de l’équipe championne du monde, qui auraient bien aimé un peu plus de folie de la part du sélectionneur. Malgré la possibilité de faire cinq changements, DD n’a fait rentrer que Martial (74e) et Coman (84e) sur du poste pour poste avec Giroud et Mbappé.

Deux changements frileux qui n’ont pas plu à Pierre Ménès. « Surtout pas 3 attaquants en même temps avec Deschamps. Surtout pas », a lancé le journaliste de Canal+ sur Twitter. Une attaque appuyée par Daniel Riolo. « Pourquoi faire ? Tu perds pas non ? C’est le principal... enfin il paraît… », a répliqué le journaliste de RMC, qui sait que Deschamps a rempli sa mission en ne perdant pas contre le Portugal, le champion d’Europe en titre. Mais en termes d’animation offensive, le trio Mbappé - Giroud - Griezmann n’est pas encore au top dans ce nouveau système de jeu. Autant dire qu’il reste encore beaucoup de travail en vue de l’Euro 2021...