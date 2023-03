Diacre virée, la FFF avoue un mauvais choix

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est l’information de ce jeudi, la Fédération Française de Football a mis un terme au contrat de Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France.

Face à la rébellion de ses joueuses, l’ancienne arrière avait perdu le soutien récent de Noël Le Graët, ce qui n’est probablement pas innocent dans le timing. Mais céder à la pression des cadres des Bleus n’est pas non plus forcément bien vu au sein de l’instance, où on ne veut pas que ce genre de comportement devienne une habitude. Résultat, la FFF a tranché en limogeant Corinne Diacre, tout en avouant également qu’il n’y avait pas de bonnes solutions de toute façon pour régler ce conflit qui pesait sur le football féminin français.

Le choix de la performance sportive

Le COMEX de la FFF a reçu les conclusions de la commission missionnée par Philippe Diallo pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine.



Il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre en @equipedefranceF https://t.co/zBeJK4ra8b — FFF (@FFF) March 9, 2023

« J'ai été confronté à un malaise qui s'était créé depuis plusieurs années déjà. Il m'appartient aujourd'hui de le trancher, je l'ai fait en choisissant entre deux mauvaises solutions. Mon souhait, c'est que pour l'échéance qui arrive, c'est à dire la Coupe du monde, j'ai choisi avec le Comex de doter l'équipe de France des meilleurs moyens pour être performantes. J'ai choisi le succès sportif et la performance sportive. Avec un nouveau profil et des moyens nouveaux, la balle est dans le camp des joueuses qui ont fait part de leur malaise - à mes yeux de la mauvaise manière - et il leur appartient d'être exigeantes avec elle-mêmes et avec l'équipe de France. On a pris nos responsabilités et on a fait en sorte que l'équipe de France soit dans les meilleures conditions pour performer », a souligné le président par intérim de la FFF, qui sait que les joueuses se sont plaintes d’un staff trop peu complet et de difficultés parfois à obtenir des soins ou des éléments de préparation.