Deschamps prend la France en otage, le clan Zidane attaque

Par Guillaume Conte

Christophe Dugarry s'est livré dans une interview lapidaire dans L'Equipe ce jeudi, en affichant clairement son désir de voir Didier Deschamps laisser sa place à Zinedine Zidane. Au nom du football et de la France.

Avant le début des fêtes de fin d’année, c’est déjà place à la digestion pour l’équipe de France après l’échec en finale de la Coupe du monde. Cela s’est joué à rien, et le tir repoussé de Randal Kolo-Muani à la dernière seconde du match risque bien de hanter les esprits tricolores pendant longtemps. L’Argentine est donc championne du monde, mais Didier Deschamps a tout de même remporté l’adhésion générale une fois de plus en emmenant un groupe pourtant très amoindri en finale, et en passant à un cheveu d’un incroyable doublé. Résultat, le sélectionneur national n’a jamais été aussi conforté alors qu’il était dos au mur au début de la compétition, et qu’on annonçait déjà l’arrivée de Zinedine Zidane en cas d’échec.

Mais l’objectif a été plus que rempli. Sur le plan des résultats, il n’y a rien à dire sur la réussite de Didier Deschamps, qui est sur trois finales de tournois majeurs en 10 ans de règne (2016, 2018 et 2022), du jamais vu dans l’histoire de France. Malgré ces performances d’exception qui devraient lui valoir de prolonger son contrat d’au moins deux ans, il y a toujours des observateurs qui rêvent de mieux. Le nom de Zidane sort encore du chapeau ce jeudi dans l’entretien qu’a livré Christophe Dugarry à L’Equipe.

Dugarry torpille Deschamps

Le champion du monde 1998, qui avait craché très fort sur Didier Deschamps après le succès de 2018, s’en est de nouveau pris au sélectionneur en place de façon véhémente, l’accusant même de s’approprier l’équipe de France en restant aussi longtemps en poste. Le grand ami de Zinedine Zidane, avec qui il partageait sa chambre à Clairefontaine en 1998, s’est tout d’abord attaqué au jeu pratiqué par les Bleus sous « DD ». « Il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde. Si on n'est pas champions du monde, c'est à cause de ces quatre-vingts minutes. Si on les joue à notre niveau, on gagne ce match sans problème et on est champions du monde. Les joueurs comme le staff vont être marqués toute leur vie par ces quatre-vingts minutes qui leur coûtent le titre de champions du monde. J'ai besoin de comprendre. On s'est fait marcher dessus en finale de la Coupe du monde. Comment c'est possible ? Pour le bien de l'équipe de France, il faut que ce débat ait lieu », a livré Christophe Dugarry, persuadé qu’il y a un problème caché, qui pourrait bien être physique étant donné que les Bleus ont joué sans plusieurs cadres au Qatar, tout en déplorant 5 malades d’un virus dans la dernière semaine.

Deschamps doit s'expliquer

En tout cas, en attendant d’éventuelles d’explications, l’ancien attaquant de Bordeaux, de l’OM et Birmingham notamment, n’a pas caché son envie de voir Zidane virer Deschamps. « Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou", j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions. Ce qui me dérange chez Deschamps ? C’est qu'on ne peut jamais parler football. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m'en fous, j'ai gagné", d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. Est-ce que le discours n'a pas été entendu ? Est-ce qu'ils ont pensé que la "chatte à DD" et un coup de Mbappé suffiraient à gagner ? Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 1998 si on avait fait quatre-vingts minutes comme ça en finale de la Coupe du monde », a souligné Christophe Dugarry, qui oublie que le football pratiqué par la France en 1998 n’emballait clairement pas les foules avec 7 joueurs défensifs minimum et un seul but marqué en 233 minutes lors des matchs face au Paraguay (1/8e de finale) et l’Italie (quart de finale) par exemple. La victoire finale puis la montée en puissance des Bleus par la suite a permis d’oublier également ce débat.

#Dugarry, un des plus grands détracteurs de #Deschamps, prend son téléphone pour réclamer un itw dans laquelle il fustige DD sur le jeu des #Bleus tout en poussant pour la nomination de #Zidane, autre coach ultra pragmatique pour qui le jeu est secondaire. C'est beau l'amitié 😂 https://t.co/Yqesa8exkC — Nicolas Puiravau (@nikop17) December 21, 2022

Résultat, l’attaque de Christophe Dugarry, qui sent bien que son ami Zinedine Zidane ne va pas récupérer l’équipe de France, a été très commentée sur les réseaux, et pas de manière positive globalement. Nicolas Puiravau, consultant pour Paris United notamment, a balancé : « Dugarry, un des plus grands détracteurs de Deschamps, prend son téléphone pour réclamer un itw dans laquelle il fustige DD sur le jeu des Bleus tout en poussant pour la nomination de Zidane, autre coach ultra pragmatique pour qui le jeu est secondaire. C'est beau l’amitié ». « Son seul vrai palmarès, c'est "ami de Zidane". Sans lui, pas de coupe du monde pour Dugarry. Anelka ou Lamouchi auraient dû être sélectionnés », s’est notamment pris l’attaquant, dont la présence dans le groupe des champions du monde a toujours été discutée.